Pozdní příjezd? Klepiš si mě hned dobíral, usmívá se nová posila Boleslavi

Proč jste kývl právě Boleslavi?

Nabídek jsem měl z české ligy až přehršle, co mě hodně příjemně překvapilo a potěšilo. Sympatické mi bylo jednání s vedením, vedle pozitiv jsem pořád přemýšlel taky nad negativy a zjistil, že skoro žádná nejsou. Jsem opravdu velmi spokojený.

Je pro vás tohle angažmá velkou výzvou?

Rád bych ho měl jako další projekt, na kterém se chci podílet podobně, jako když jsem odešel do Chomutova. Dal jsem si tenkrát za cíl, aby tým šlapal a fungoval. Jména hráčů v našem kádru jsou výborná. Když se k tomu vytvoří i skvělá parta a bude to fungovat, budou spokojení všichni.

Takže se vám posílený kádr líbí?

Na papíře vypadá opravdu výborně, je hodně silný a co znám, jde i o fajn kluky.

Jakou roli hrál při rozhodování Jakub Klepiš, který je vaším letitým kamarádem?

Samozřejmě jsem s ním byl v kontaktu, protože se známe hrozně dlouho. I on byl jedním z faktorů, proč jsem sem šel.

Neškádlil vás, kdy zaplatíte zápisné?

Ne, akorát se mi stala taková klasika. Jel jsem autem do Boleslavi na úvodní sraz, který byl v devět ráno. Bohužel jsem kvůli nějaké nehodě u Prahy dlouho stál, a nakonec dorazil až ve čtvrt na deset. Takže si mě samozřejmě dobíral. Ale s tím jsem počítal, protože takhle to většinou vždycky bývá. (úsměv)

Úplně do neznáma jste však nezamířil. V sezóně 2004/2005 jste odehrál za tehdy prvoligovou Mladou Boleslav čtyři zápasy. Vybavujete si ještě toto období?

Ano, ale je to strašně dávno. Prostě hrozné, to už je pravěk (smích). Detaily si nepamatuju, ale prostředí je vesměs pořád stejné, tolik se toho nezměnilo.

Piráty jste v minulém roce dotáhl až do semifinále. Jaké máte ambice v Boleslavi?

Probojovat se v nové sezóně do play off nebo alespoň do předkola. Je rok od roku těžší dostat pod sebe čtyři soupeře. Loni to bylo šíleně vyrovnané a letos to možná bude ještě horší. Play off už je pak jiná soutěž a v ní bychom se snažili urvat co nejvíc.

Budete patřit k lídrům mužstva. Už jste stihl promluvit s trenérem Kýhosem?

Jenom okrajově. Myslím, že si nemusíme nic říkat. Zkušeností už mám dost a vím, co ode mě čeká. Hlavně chci, aby šlapal tým a dotáhl to co nejdál. Samozřejmě budu strašně rád, když se bude dařit i mně osobně, ale preferuju mančaft. Fakt to není klišé, myslím to smrtelně vážně.

Jak budete vzpomínat na tříletou štaci v Chomutově?

Jediné v dobrém, protože jsem během ní našel spoustu přátel. Parta, která se tam vytvořila, byla neskutečná. I co se týče kustodů, rodinných příslušníků a dalších. Všichni se znali navzájem. Bylo to hrozně fajn. V předminulé sezóně jsme navíc dosáhli na super výsledek, z hlediska Chomutova historický.

Barvy Pirátů hájila řada hráčů, kteří s vámi v minulosti nastupovali ve Slavii včetně kouče Vladimíra Růžičky. Jak obtížné bylo opustit vaši v uvozovkách druhou rodinu?

Hodně těžké. Všichni ti kluci byli dobří do party. Fakt na ně nemůžu říct půl špatného slova, i proto se nám dařilo. Jsem moc rád, že jsem tam tenkrát šel.

I když se loni mluvilo o dluzích vůči hráčům?

Samozřejmě byly určité problémy, které se propíraly v novinách ve spojitosti se mnou, ale na druhou stranu bylo v Chomutově i hodně pozitiv.

Existovala možnost, že byste v Chomutově dál pokračoval?

Ne, od jisté doby šance nebyla, hlavně kvůli těm problémům...

Uhradil vám klub závazky?

Něco zaplatili, ale já se k tomu už nechci vyjadřovat.

Bydlíte s rodinou v Praze, dojíždění je nyní pro vás asi příjemnější...

Boleslav je blíž a v autě tedy strávím daleko méně času, než když jsem jezdil do Chomutova. Cesta je pro mě opravdu v klidu.