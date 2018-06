Kašpar se vrací do české extraligy poprvé od roku 2004, kdy odešel z Litvínova do celku Ottawa 67's do juniorské OHL. "Jsem rád, že se rozhodl jít do Komety. S Lukášem jsme byli v jednání delší dobu a i nadále platí, že bychom chtěli přivést ještě jednoho špičkového útočníka," řekl klubovému webu majitel, generální manažer a hlavní kouč Komety Libor Zábranský.

Kašpar strávil v KHL posledních osm sezón. V uplynulém ročníku si v dresu Slovanu připsal v 46 zápasech 21 bodů za čtyři branky a 17 asistencí. "Těším se na extraligu, na Kometu, na fanoušky, na tým, který bude silný. Kdo by se netěšil. Počítám s tím, že budeme mít nejvyšší ambice," prohlásil Kašpar, který má i bronz ze světového šampionátu ve Stockholmu a Helsinkách z roku 2012.

V KHL sehrál za Astanu, Doněck, Chanty-Mansijsk, Dynamo Moskva a Slovan dohromady 402 utkání a nasbíral 261 bodů za 108 tref a 153 přihrávek. Sezónu 2014/15 dohrál v Karpätu Oulu, s kterým získal titul ve finské lize. Jeho dres oblékal i o pět let dříve po návratu ze zámoří, kde strávil přes pět let.

Během působení v Severní Americe sehrál 16 utkání v NHL za San Jose, které jej v roce 2004 draftovalo v prvním kole na 22. pozici. Připsal si v nich čtyři body za dva góly a stejný počet asistencí. Jinak nastupoval na farmách v AHL v Clevelandu, Worcesteru a Adirondacku. Před odchodem do zámoří stihl v extralize za Litvínov 46 zápasů s bilancí osmi bodů za pět branek a tři přihrávky.

Kašpar je pro Kometu další novou akvizici vedle beka Juraje Mikuše ze Sparty a útočníka Bedřicha Köhlera z Hradce Králové. Další měl být i Bakoš. "Po dohodě s Martinem Bakošem, který chtěl využít zajímavou nabídku ze Švédska, se jeho nástup za Kometu odkládá pravděpodobně až na další sezónu," dodal Zábranský.