Slovenský útočník Mikúš bude hrát za Karlovy Vary

"Tomáše znám z působení ve Skalici, kdy jsem mu v 16 letech dal šanci v áčku. Jeho kariéra šla nahoru a hned další sezonu už hrál KHL za Slovan Bratislava. Je to přímočarý, dobře bruslící hráč s výbornou střelou," řekl klubovému webu k nové posile hlavní trenér Karlových Varů Martin Pešout.

Mikúš si v uplynulé sezoně připsal ve slovenské extralize v 46 zápasech včetně play off 39 bodů za 27 branek a 12 asistencí. "Na konci ročníku, který se mu vydařil v Nitře, jen smolně přišel o mistrovství světa. Pro nás to možná bylo trochu štěstí, protože kdyby ten šampionát odehrál, tak by asi neskončil tady ve Varech," uvedl Pešout.

Předešlé dva ročníky strávil Mikúš v Olomouci, za kterou v české nejvyšší soutěži sehrál 99 utkání a nasbíral 23 bodů za 13 tref a deset přihrávek. Vedle Skalice a Nitry ve slovenské extralize a Slovanu Bratislava v KHL hrál i za finský druholigový klub Hokki. "Slibuji si od něj, že do našeho hokeje přinese ten správný drajv a že nám pomůže vylepšit čísla v přesilovkách," dodal Pešout.

Mikúš je třetí posilou západočeského klubu, který se po roce v první lize vrátil mezi elitu. Na roční hostování z Brna přišli obránce Lukáš Vágner a útočník Tomáš Havránek. Na zkoušce je v Energii útočník Marek Švec, jenž strávil poslední dvě sezony na hostování v prvoligovém Prostějově.