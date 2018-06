Konec cestování, mistr světa zakotvil v Brně. KHL je vykompenzovaná gáží, přiznává útočník

Žádná cizina, po dlouhých letech navlékne opět dres v české soutěži. Hokejový útočník Lukáš Kašpar se upsal mistrovské Kometě Brno. Ta do nové sezóny vstoupí s mistrem světa z roku 2010 v sestavě. Rodák z Mostu se v extralize představí po čtrnácti letech. „Zlákala mě síla kádru, a také to, co Kometa předvedla v posledních letech,“ řekl pro klubový web dvaatřicetiletý forvard.

Největší část své kariéry prožil v KHL. Celkem v nejuznávanější evropské lize odehrál 402 utkání a nasbíral 261 bodů za 108 gólů a 153 asistencí.

„Tam to je jiný svět. Nevím, jestli je to úplně pro každého. Je to vykompenzované gáží, hokejový život není až tak dlouhý. Měl jsem celkem štěstí. Dva roky jsem hrál v Astaně, v Doněcku, v Moskvě a v Bratislavě. Všechno to jsou krásná města, nedovedu si představit, že bych putoval po Novokuzněcku nebo dalších podobných místech. To bych asi dlouho nevydržel. Co jsem viděl a slyšel od kluků, to jsou neuvěřitelné historky, člověk tomu ani nechce věřit," vzpomínal.

V KHL převážně letadlem, v extralize autobusem. Kašpar vstoupil do týmu, který dvakrát po sobě vyhrál mistrovský titul. Už v době brněnských oslav před pár týdny proběhl první kontakt na téma jeho angažmá.

Liga se hodně změnila a jsem na ni zvědavý

„Potřeboval jsem si něco vyřídit v Brně, a tak jsme se společně potkali. Začali jsme se bavit o spolupráci, a nakonec to dopadlo tak, že jsem tady," popsal námluvy útočník, který hrál naposledy českou nejvyšší soutěž v roce 2004 v Litvínově.

„To mi bylo sedmnáct let. Liga se hodně změnila a jsem na ni zvědavý. Pro mě osobně to znamená, že už trochu stárnu a říkám si, že cestování po světě už bylo dost. Těším se na extraligu, na Kometu, na fanoušky, na tým, který bude silný. Kdo by se netěšil. Počítám s tím, že budeme mít opět nejvyšší ambice," věří v nadcházející měsíce forvard, který si své odehrál také za národní tým.

Byl na třech světových šampionátech, v roce 2010 slavil zlato, v roce 2012 bronz. „Je vždy čest reprezentovat a vyhrát medaile, u kterých jsem byl. To byl zatím vrchol mé kariéry. Když budou výkony a přišla by pozvánka, nikdy jsem neřekl ne," vzkazuje na dálku Kašpar novému reprezentačnímu trenérovi. Jeho jméno výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje oznámí ve čtvrtek.