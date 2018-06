Obránce Jánošík odchází z Liberce do Slovanu Bratislava v KHL

Slovenský hokejový obránce Adam Jánošík odchází z extraligového Liberce a bude působit ve Slovanu Bratislava v Kontinentální lize. Pětadvacetiletý Jánošík opouští Bílé Tygry po dvou letech. Na sever Čech se vrátil po působení v Košicích a Chomutově, předtím hrál v Liberci od mládežnických let s výjimkou tří let v Gatineau v zámořské juniorské QMJHL až do roku 2014.