Opora české reprezentace opouští Spartu! Vrací se na známé místo

Moc o jeho služby stála Sparta, v níž dohrával uplynulou sezónu, o českého hokejového reprezentanta Michala Řepíka byl zájem i ve Švédsku. Devětadvacetiletý útočník se ale nakonec rozhodl vrátit do Slovanu Bratislava, kde rozehrál minulý ročník, než ho klub na konci ledna po ztrátě šance na postup do bojů o Gagarinův pohár uvolnil do Sparty. S jediným slovenským účastníkem Kontinentální ligy se vlašimský rodák dohodl na ročním kontraktu.