Letos máme silný mančaft, říká ambiciózní gólman Jekatěrinburgu Jakub Kovář

Hokejový brankář Jakub Kovář se předvedl českým fanouškům v dresu Avtomobilistu Jekatěrinburg při pátečním vítězném zápase na ledě Chomutova. Uhájil čisté konto v duelu, v němž účastník KHL vyhrál nad domácími Piráty 5:0. Kovář se společně s ruským týmem chystá na další sezónu, v níž by chtěl dosáhnout na nejvyšší mety v KHL. „Pokaždé máme vysoké cíle,“ řekl bývalý reprezentační brankář v rozhovoru pro Sport.cz.

Jak vás těší vychytané čisté konto proti chomutovskému celku?

Už loni jsem tady absolvoval soustředění s Jekatěrinburgem, takže to byl dobrý návrat. Že jsem nedostal gól je pěkné, ale spíše se dívám na to, jaké jsem musel řešit situace. Na začátku herní přípravy je to o herním pocitu, abych se cítil dobře. Odehráli jsme solidní zápas i přes úporné vedro, které v hale ani pro jednu stranu nebylo příjemné.

Co říkáte na současnou kvalitu Jekatěrinburgu?

Myslím, že letos máme opravdu silný mančaft. Je tady s námi Da Costa, který reprezentuje Francii, nově i Kanaďan Dowes, který hrál na mistrovství světa za Kazachstán. Postupně se sehráváme.

Váš bratr, útočník Jan Kovář odešel z Magnitogorsku do New York Islanders v NHL. Jaké mu dáte rady?

Vím, že chtěl do zámoří, a nakonec se pro něj našla nabídka. Vzal ji a pojede se o ní zkusit poprat. Radit mu nemohu, protože jsem tam nikdy nebyl (úsměv).

Po jak dlouhé době se nebudete potkávat v roli protivníků?

Po deseti, co jsme v hokeji dospělých. V extralize to bylo při soubojích Českých Budějovic s Plzní, v KHL jsme rovněž byli až do letoška soupeři.

Netoužíte bratra následovat do zámoří?

Je mi třicet, jsem realista. Mým hlavním cílem je udržet se na nejvyšší úrovni v KHL. I to je pro mě dost velká odměna.