Obránce Kundrátek končí v čínském týmu KHL

Do nepříjemné situace se dostal v Kontinentální hokejové lize obránce Tomáš Kundrátek. Reprezentační zadák předčasně končí angažmá v Kunlunu v Kontinentální lize. Uvedl to server hokej.cz. Osmadvacetiletý zadák se zkušenostmi i z NHL z Washingtonu přišel do čínského klubu v květnu z Nižního Novgorodu a podepsal roční smlouvu.