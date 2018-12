Jandač byl spokojený s nedělním vítězstvím nad Slovanem

Magnitogorsk v Kontinentální hokejové lize (KHL) vyhrál nad domácím Slovanem Bratislava 4:1. „Pro nás bylo nejdůležitější, že jsme dali dva góly do šatny. Ať to byl v první třetině druhý gól, nebo třetí pár sekund před koncem druhé třetiny, když jsme odskočili na dva góly, a to bylo pro výsledek asi rozhodující,“ řekl Jandač.

Český trenér Magnitogorsku připustil, že tempo utkání nebylo příliš vysoké. „Hráli jsme už čtvrtý zápas ob den a tím, že jsme byli ve vedení, tak jsme hráli, co jsme potřebovali. Šli jsme si za vítězstvím a nebyla to žádná hokejová krása," dodal Jandač. Magnitogorsk odehrál od začátku sezóny do Vánoc 44 zápasů. „To je docela velká porce. Mužstvo je teď takové semknuté, hráči bojují a hrají obětavě," pochvaloval si trenér Magnitky.

Na otázku novinářů, zda není v Rusku pod příliš velkým tlakem médií, odpověděl Jandač upřímně: „Já tam moc nečtu noviny, ani internet, takže mám daleko čistší hlavu. Na začátku tam byl takový kontroverzní novinář, na kterého jsem byl pak upozorněný. Spíš to byla moje chyba nebo neznalost. Jinak cítím větší klid než v Čechách."

Trenér Josef Jandač během tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek

Po oficiální tiskové konferenci Jandač odpověděl na několik otázek Sport.cz a řekl, že na hodnocení svého působení v Rusku je ještě čas. „Sezónu jsme začali s tím, že jsme měli hodně omlazený kádr a měli jsme trošku výkyvy. Pak se nám to podařilo doplnit o dva centry, což nám hrozně změnilo hru a pomohlo nám to k tomu, že jsme se dostali do stabilnějších výkonů. Mužstvo se profiluje, formuje a poslední dobou si to už sedá," řekl Jandač.

Na otázku, jaké to je, když trénuje tak velkou superstar, jakou je Sergej Mozjakin, český trenér odpověděl, že naštěstí už vedl i jiné hvězdy. „Ve své podstatě to vůbec není až tak složité. Ti kluci nejenže umějí hokej, ale jsou i profesionálové, a to také v kabině, či na střídačce. Vědí, jak se hokej hraje, ví, jak se mají chovat. Pro mě to s nimi paradoxně není vůbec nic těžkého," dodal trenér Magnitogorsku.

Národní mužstvo sleduje

Jandač potvrdil, že sleduje výkony českého národního mužstva. „Teď se dva turnaje nějak nepovedly. Já pochopitelně přeju Čechům a českému nároďáku, ať se jim daří. Rozhodovat o úspěchu nebo o neúspěchu se bude až na mistrovství světa právě tady na Slovensku," zdůraznil bývalý trenér české reprezentace.

Magnitogorsk si dá teď pauzu od KHL a zúčastní se tradičního Spenglerova poháru v Davosu. Český trenér využil, že Magnitogorsk hrál v neděli zápas v Bratislavě a mohl tak strávit Vánoce doma s rodinou. „Přijela sem žena se synem, takže mě naloží do auta a na Vánoce budeme doma. V úterý odlítám za mužstvem do Davosu," dodal Jandač.