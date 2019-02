Obrovský zkrat českého gólmana! Napadl rozhodčího a hrozí mu trest až na deset zápasů

Pořádný zkrat předvedl v pondělním utkání Kontinentální hokejové ligy na ledě Dinama Riga český brankář bratislavského Slovanu Jakub Štěpánek. Majitele stříbra a bronzu z MS rozhodčí ve třetí třetině za nepříznivého stavu 0:2 poslali předčasně do kabin poté, co dvaatřicetiletý odchovanec Vsetína zasáhl sudího zlomenou hokejkou.

Slovan se ve 43. minutě bránil v oslabení, když Štěpánek zezadu atakoval kanadského útočníka Rigy Brandona McMillana, který mu na hranici brankoviště bránil ve výhledu. Sudí Štěpánkovi udělili dvě minuty za hrubost a následně i osobní desetiminutový trest, jelikož si český gólman pustil pusu na špacír.

Tím ale celá situace neskončila. Vytočený Štěpánek totiž rozhodčího napadl, když na něj svou holí odpálil zlomenou hokejku McMillana, která ležela na ledě. Nemohlo následovat nic jiného než trest do konce utkání a dá se čekat, že dodatečný postih přijde ještě od disciplinární komise soutěže.

Ta už se incidentem začala zabývat a českému brankáři hrozí stopka na pět až deset soutěžních zápasů. Slovan už v této sezoně odehraje jen dva duely, takže Štěpánek by si trest přenesl do dalšího ročníku, pokud by v KHL zůstal.

Štěpánka v brance nahradil teprve osmnáctiletý Slovák Michal Vojvoda, pro kterého šlo o debut v KHL. Ve zbytku duelu inkasoval tři góly a Slovan, nejhorší tým soutěže, prohrál vysoko 0:5.