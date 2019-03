Kovář strávil v Jekatěrinburgu pět ze svých šesti sezon v KHL, jen v ročníku 2016/17 nastupoval za Čerepovec. V poslední sezoně vychytal Jekatěrinburgu 38 výher, čímž vytvořil nový rekord soutěže, a pomohl týmu k prvenství ve Východní konferenci po základní části.

Dobrá čísla si majitel dvou bronzů ze světových šampionátů držel i v play off, Jekatěrinburg se ale v boji o Gagarinův pohár rozloučil už ve čtvrtfinále po porážce 1:4 na zápasy od Ufy.

Ruská média v posledních dnech informovala, že Jakub Kovář v Jekatěrinburgu skončí a mohl by zamířit do Omsku, kde by se od příští sezony mohl potkat i s bratrem Janem, současným útočníkem Plzně.

Přestože o českého reprezentačního gólmana projevovaly velký zájem i další přední kluby v KHL, Kovář se nakonec rozhodl zůstat v Jekatěrinburgu, kde dobře zná prostředí a je tam spokojený.