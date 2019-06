Zářil v extralize, ustál tlak na MS. Teď jde Hrubec do KHL

"Šimon v české extralize dokázal, co mohl. Vyhrál titul s Třincem, byl vyhlášen jako nejlepší hráč play off, velmi dobrý dojem zanechal i na mistrovství světa, kde ustál tlak spojený se zápasem o bronz a podal výborný výkon. Přišel čas, aby se posunul dál," řekl hráčův zástupce Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest.

Hrubec oznámil záměr odejít do zahraničí již v průběhu sezony, Třinec na jeho místo s předstihem angažoval Patrika Bartošáka. Odchovanec Vimperku bude poprvé působit mimo Česko. "Kunlun předložil nabídku, která se ukázala pro Šimona velmi zajímavá," řekl Spálenka o brankáři, jenž na MS odchytal dvě utkání. V základní skupině proti Norsku a souboj o bronz proti Rusku.

Nejlepší hráč playoff, brankář Šimon Hrubec.

Vlastimil Vacek, Právo

Kunlun působí v KHL od roku 2016 a zatím dokázal jen jednou postoupit do play off, a to hned v první sezoně. "KHL je nejlepší evropskou ligou, Kunlun má jasnou ambici dostat se do play off, v týmu je spousta cizinců. Trenér gólmanů dřív pracoval pro Los Angeles Kings, takže i z hlediska sportovního rozvoje to pro Šimona bude posun. Věříme, že v KHL prokáže své kvality," uvedl Spálenka.

Čínský klub v minulém týdnu angažoval i českého obránce Andreje Šustra, který dosud působil v zámoří a odehrál včetně play off 370 zápasů v NHL. V poslední sezoně ale nastupoval převážně na farmě Anaheimu v nižší AHL.

V úterý Kunlun oznámil, že dvouletou smlouvu s klubem podepsal také třicetiletý americký brankář Jeremy Smith, který odchytal deset zápasů v NHL za Colorado. Naposledy ale chytal za Bridgeport v AHL.