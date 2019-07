Drsná zpověď českého hokejisty: Čtyři měsíce jsem se znovu učil chodit

Na Rusko nedá dopustit. Sám přiznává, že hokej v Kontinentální lize se mu líbí víc než v české extralize, kde nyní nastupuje za mateřský Litvínov. Během pěti let strávených v rozlohou největší zemi světa si v ní útočník Jakub Petružálek udělal dobré jméno, s Dynamem Moskva získal Gagarinův pohár pro šampiona soutěže a hned třikrát si zahrál Utkání hvězd KHL. Přesto se najde jeden moment, na který by majitel bronzu z MS 2012 nejraději zapomněl.

Psal se duben 2015, když svému Litvínovu pomohl k historickému mistrovskému titulu v extralize. O Petružálka následně projevilo zájem několik zahraničních klubů, on si vybral Örebro. Jenže ve Švédsku se mu nedařilo podle představ a v prosinci se obě strany domluvily na vzájemném ukončení spolupráce.

Bez práce ale šikovný a hbitý forvard dlouho nezůstal. Když se s nabídkou ozvalo moskevské Dynamo, s nímž v roce 2013 vyhrál Gagarinův pohár, nebylo co řešit. Sám v té chvíli ale netušil, že jeho návrat do Dynama bude mít jen měsíční trvání.

Jakub Petružálek v dresu Litvínova.

Petružálka trápily problémy s ploténkou, takže za moskevský celek odehrál jen čtyři zápasy a smlouva byla ukončena. Andrej Šafronov, který ještě o rok dříve působil v Dynamu jako generální manažer, dokonce prohlásil, že se Petružálek zachoval nekorektně. Že prostě najednou zmizel...

I po téměř čtyřech letech se jeho slovům musí český útočník mající na kontě 52 startů za národní tým smát. „V Dynamu jsem si hokej užíval, všechno šlo dobře do chvíle, než mě začala zlobit záda. Po návratu ze zápasu v Magnitogorsku jsme dostali čtyři dny volna, abychom doma oslavili nový rok. Tak jsem odletěl do Česka, kde jsem vyhledal svého fyzioterapeuta a doufal jsem, že mě zbaví bolestí," vrací se nyní Petružálek v rozhovoru pro ruský Sport-Express k přelomu let 2015 a 2016.

Jeho zdravotní stav se ale během jednoho dne, respektive noci, výrazně zhoršil. „Když jsem se druhý den probudil, nemohl jsem ani chodit. Nějak jsem se dostal do nemocnice a podstoupil magnetickou rezonanci, kde přišli na to, že mám vyhozenou meziobratlovou ploténku. A to o 14 milimetrů. Byla nutná operace," tlumočí dnes čtyřiatřicetiletý rodák z Mostu verdikt lékařů.

Hokejista Jakub Petružálek

Petr Horník, Právo

Výsledky vyšetření a lékařských zpráv obratem poslal klubovým doktorům moskevského celku. „Věděli, že se nemůžu ani hnout. Požádal jsem je, aby informace předali sportovnímu řediteli Dynama," říká Petružálek.

Právě sportovnímu manažerovi Olegu Kuprjanovovi, který stejný post zastával už při prvním Petružálkově angažmá v Dynamu, následně sám zavolal, aby mu o svém zdravotním stavu poreferoval.

„Jeho reakce? ´Vezmi si prášky, nech si dát injekci, vypij láhev vodky, ale musíš se vrátit 1. ledna!´ Pak zavěsil!" šokovala Petružálka odpověď manažera.

Hokejový Jakub Petružálek v době, kdy hrál za ruský Chabarovsk.

www.khl.ru

„Byl jsem hotový. O půl hodiny později jsem mu znovu zavolal a snažil se objasnit, že si nevymýšlím. Že mám fakt velké problémy se zády, ale on mi zopakoval to samé. Hodně jsme se pohádali, a nakonec došlo i k ukončení smlouvy," dodává Petružálek a Sport-Express připomíná, že oficiálně došlo k rozvázání kontraktu z iniciativy českého hráče.

„Po rozchodu s Dynamem jsem se až do konce března nemohl postavit na nohy. Trvalo mi čtyři měsíce, než jsem se naučil znovu chodit. Je to legrační, ale cítil jsem se jako nejšťastnější muž na Zemi, když jsem mohl jít sám na záchod," vzpomíná útočník, který v KHL kromě Dynama oblékal i dresy Chabarovsku, Kazaně a Jekatěrinburgu.

Jakub Petružálek na srazu národního týmu v roce 2011.

Jan Handrejch, Právo

Když v únoru 2016 přijela do Třince k utkání Euro Hockey Tour s Českem ruská reprezentace, zavedl Petružálek s tehdejším koučem sborné Olegem Znarokem, který jej vedl v Dynamu při jeho prvním moskevském angažmá, řeč na svůj konec v klubu.

„Bavili jsme se o všem, co se stalo, a on mi poradil, abych na všechno zapomněl, protože na tom, co se stalo, stejně nic nezměním. V té době jsem se chtěl vrátit a hrát. Chápu, jak to mohlo v jeho očích vypadat, že mě podezřívali, že se nechci vrátit. Ale já jsem vážně chtěl. Všechno by vypadalo jinak, kdyby to zranění zad odhalili v Moskvě. Jenže tehdy jsem se ještě za pomoci prášků proti bolesti dostal do Česka," uzavírá Petružálek, který následně v létě 2016 podepsal kontrakt s Třincem, za který hrál dvě sezony, než se před uplynulým ročníkem vrátil do Litvínova.