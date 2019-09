Jandačův nástupce promluvil. Jaké bylo poslední přání českého kouče v KHL?

Český trenér Josef Jandač dostal jako první padáka v této sezoně KHL, když se předčasně poroučel ze střídačky Magnitogorsku. Pro ruská média to byla očekávaná věc, však byl také pro server championat.ru už před startem soutěže největším favoritem na to, že bude odvolán. Jeho nástupce Ilja Vorobjov, bývalý kouč ruské reprezentace, se teď svěřil médiím s podrobnostmi svého nástupu k týmu. A prozradil také, jaké bylo poslední přání českého kouče před odchodem z klubu.

Tři měsíce byl bez práce. Užíval si ve Španělsku a Řecku, plánoval rovněž, že si se synem užije fotbalové bundesligy a navštíví i anglickou Premier League. Teď bude muset ruský expert všechno odložit. „Když Magnitogorsk prohrál s Víťazem, zrovna jsme si pochutnávali na řízku, a v tom zazvonil telefon. Otázka byla jednoduchá, vedení klubu zajímalo, zda jsem připravený zase pracovat. Odpověděl jsem, že samozřejmě," líčí 44letý Vorobjov, jak probíhaly námluvy s ambiciozním klubem z KHL.

Odvolaného kouče Jandače prý nekontaktoval, aby spolu probrali, co se v Metallurgu dělo a co mohlo být za nepovedeným vstupem týmu na KHL. „Zavolal mi sám a přál si zajít v neděli do šatny, aby se mohl rozloučit s hráči. Zeptal se, zda může. A já mu řekl, že je to možné," prozradil nový trenér Magnitogorsku.

Dohady, že si český kouč nesedl s lídry týmu a kapitánem Mozjakinem, přímo nekomentoval. „My máme vztahy dobré. Se Sergejem jsme hráli a je pravda, že on hrál lépe než já. Taky dal přes 700 gólů," usmál se Vorobjov, který dobře ví, že se Metallurg musí herně a výsledkově zvednout. Cílem není první kolo play off, ale bitva o mety nejvyšší. „Jedna věc je vidět tým v televizi a další je, když jste jeho trenérem. Ale věřím, že všechno bude dobré," dodal.