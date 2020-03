Obrat v KHL! Soutěž byla do 10. dubna pozastavena

Pouhý den poté, co vyhlásila týdenní pauzu kvůli hledání nového formátu play off, v němž po odstoupení Jokeritu Helsinky a Barysu Nur-Sultan zbylo jen šest ruských celků, přichází Kontinentální hokejová liga v úterý s novou zásadní zprávou. Soutěž je do 10. dubna pozastavena, aby se zabránilo šíření nemoci COVID-19, kterou způsobuje koronavirus.