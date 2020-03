Skončí v San Jose? Český útočník by mohl zamířit do Spartaku Moskva, píší v Rusku

Český hokejový útočník Lukáš Radil by se po skončení smlouvy v San Jose mohl od nadcházející sezony vrátit do Spartaku Moskva do KHL. Klub, v kterém devětadvacetiletý odchovanec Pardubic hrál v letech 2015 až 2018, chce podle ruských médií spolu s ním získat i slovenského útočníka Martina Bakoše z Vladivostoku. Ve Spartaku mají nahradit Lotyše Kasparse Daugavinše a Martinše Karsumse.