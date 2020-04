O koronaviru se v Chabarovsku vůbec nepsalo, tvrdí Zohorna. Do lajny si přál pátého Čecha

Z premiérové sezony v Kontinentální lize si odnesl pozitivní dojmy. Po boku staršího bratra Tomáše se mu dařilo, s bilancí 11 gólů a 22 asistencí byl reprezentant Hynek Zohorna druhým nejproduktivnějším hráčem Chabarovsku. Po návratu do Česka ale šly myšlenky na hokej stranou, s manželkou Veronikou se uchýlili do domácí karantény.

Kde jste ji trávili?

V Brně. Přiletěli jsme asi před třemi týdny a bylo nám tehdy doporučeno a slyšeli jsme i v televizi, že každý, kdo přicestuje ze zahraničí, by měl zůstat dva týdny v izolaci. Takže jsme poslechli. Bohužel v Brně máme malý byt, což bylo pro nás složitější. Naštěstí se u nás žádné příznaky koronaviru neprojevily.

Poté jste se přesunuli k rodičům do Chotěboře?

Ano, podmínky jsou tu daleko lepší. Můžeme být v přírodě. Barák máme na kraji města, takže když člověk už nemá doma co dělat, může zajít na chvíli na procházku do lesa nebo k rybníku. Zrušil se nároďák, cestovat do zahraničí nemůžeme. Takže karanténu dodržujme tady a čekáme, co bude dál. Teoreticky máme teď čtyři měsíce čas, na to nejsme z minulosti moc zvyklí.

Po návratu jste hlavně odpočíval?

Přesně tak. Ale pomalu už začínám něco dělat, protože mi to už chybí. Jak člověk jenom leží, začínají ho bolet záda a kyčle. Nastal čas něco dělat, dostávat se pomalu do toho a doufat, že nová sezona začne tak, jak má.

Když jste se v Chabarovsku chystali na cestu domů, panoval z výskytu nebezpečného koronaviru mezi místními lidmi strach?

Musím říct, že tam o žádném viru v tisku nepsali. Přitom tam už musel dávno být. Ani kluci v šatně nic neříkali, byly tam jenom klasické chřipky. V Číně s Kunlunem jsme hráli dvojzápas v lednu a naštěstí tam už pak nemuseli letět. Horší to měli jiní.

Máte informaci, jestli se nenakazil někdo z vašich spoluhráčů?

Ne. My jsme ale spíš v kontaktu s Čechy, kteří s námi hráli. Je tam navíc jenom pár kluků přímo z Chabarovsku, jinak jsou kluci rozesetí po celém Rusku. Ani jsem si s nikým nepsal, jak to tam teď probíhá.

Jak hodnotíte první sezonu v Amuru?

Úplně největší radost mám z toho, že jsem si mohl zahrát v lajně se starším bráchou. Jinak myslím, že se mi sezona povedla, i když jako tým jsme začali špatně. Prohráli jsme zkraje devět zápasů v řadě. Fakt blbej start. Samozřejmě se tam hned řešilo, jestli vymění trenéry nebo cizince. Ale pak se zase podařila série výher, i když se manko v tabulce při dvou bodech za výhru těžko dohání. Bojovali jsme o poslední volnej flek v play off a začátkem ledna chytili super sérii, ale nakonec jsme ho bohužel neudělali.

Vyřazovací boje vám unikly jen o vlásek, což určitě hodně bolelo...

Je to na palici. Sedm let po sobě jsem hrál play off, někdy jsem hrál až do března a teď člověk skončí 26. února a má po sezoně. Pro mě tam bylo ale nový všechno. V Chabarovsku jsme měli tréninky každý den odpoledne od pěti nebo od šesti hodin. Dopoledne se netrénovalo, což byla taky změna. Ve Finsku se hrají jen dva nebo tři zápasy v týdnu. Víc se tam trénuje, v Rusku naopak víc hraje. V tom byl asi největší rozdíl. Ve finské lize se hrálo přímočaře a týmy tam byly taky víc vyrovnanější než v KHL. Každá ze soutěží mi ale něco dala a posunula mě.

V mužstvu se sešly dvě bratrské dvojice. Nečelili jste s Tomášem v kabině vtípkům?

Ne, ale bylo to takový zajímavý. V jedné lajně hráli bratři Zohornové, ve druhé zase dvojčata Ušeninové... (úsměv)

Vytvořili jste skoro kompletní českou formaci. Spolu s vámi a Tomášem nastupovali v obranné dvojici Jordán s Vitáskem.

A to jsme měli ještě v bráně Marka (Langhamera)...Ale občas jsme si říkali, že by to ještě chtělo pátýho do lajny. (smích)

Hodně času jste trávili spolu?

Jo, dá se říct, že jsme byli všude pohromadě. Šli jsme na byt a objednali si třeba večeři...Ale neměli jsme žádný problém ani s Rusákama. Parta byla dobrá, kluci byli všichni bez problémů, byl tam mladý tým.

Jak jste zápolil s ruštinou?

Ze začátku to bylo složitější. Brácha tam hrál pátou sezonou, takže rusky umí výborně a pomáhal mi. Nejhorší bylo, když jsem někomu potřeboval něco vysvětlit. Mluvil jsem na něj anglicky, někteří rozuměli, jiní bohužel ne. Postupem času jsem začal rusky rozumět, a i víc mluvit. Ke konci sezony jsem už rozuměl dá se říct všemu. Na rozhovory jsem si ale netroufnul.

S bráchou jste bydleli vedle sebe?

Tomáš bydlel u zimáku a já asi kilometr od něj. Takže nic hroznýho... Přiletěli jsme tam trochu později, protože po MS jsme dostali o 14 dnů delší pauzu, a byty byly docela rozebraný. Čtrnáct dnů jsme tedy bydleli na hotelu, než jsme nějaký byt vybrali.

Manželka Veronika s vámi zůstala v Chabarovsku celou sezonu?

Ano, holky za námi přiletěly po prvním tripu a byli tam pak už s námi. Verča tam měla doučování ruštiny. Myslím, že byla v pohodě.

Kam jste ve volném čase v Chabarovsku vyrazili?

Když byl čas, zašli jsme na večeři. Ještě před pěti lety tam pomalu restaurace nebyly, teď tam jsou ale fakt výborné a centrum je nádherný. Ono je to ale těžký. Týden jste doma, týden na tripu a když se z něj vracíte, máte dva dny na to, abyste se trochu probrali z časové posunu. Protože pak se hraje zase zápas.

Jak jste snášel náročné přelety mezi časovými pásmy?

Moc jsem to v letadle neřešil, během letu jsem hodně koukal na filmy nebo seriály. Ze začátku jsem v letadle nespal, ale postupem času už cítil, že fakt musím usnout, protože vlastně celou noc nespíte a do Chabarovsku přiletíte mezi dvanáctou a jednou hodinou po poledni. Pak na vás únava padne, ale musíte vydržet do večera, abyste se vrátili na místní čas. Tomáš s tím měl zkušenosti, takže mi zpočátku hodně radil, kdy mám jít spát.

Absolvoval jste před odletem do Česka s vedením klubu nějaké pohovory?

Ne, všichni z klubu jen zašli na společnou večeři a pak se letělo domů. Uvidíme, jestli se v organizaci vymění manažeři... Moc se to teď ještě neřeší.