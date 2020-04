Kvůli hokeji málem přišel o oko. Teď český útočník podepsal smlouvu, která se neodmítá

Kariéra českého hokejového útočníka Jindřicha Abdula (24) bude pokračovat v Kontinentální hokejové lize. Nejproduktivnější hráč slovenské ligy do dostal podle svých slov nabídku, která se neodmítá. Pro web hokej.cz potvrdil, že už podepsal smlouvu. Podle RIA Novosti se upsal Čerepovci. V dresu bratislavského Slovanu se vytáhl, nabídky z české extraligy zatím nevyslyšel.

Čtyřiadvacetiletý útočník působil v uplynulých třech sezonách ve slovenské Tipsport lize. Postupně získal 26 a 35 bodů, v předčasně skončeném ročníku 2019/2020 se stal s 62 body nejproduktivnějším hráčem soutěže.

„Dá se říci, že už mám o své budoucnosti jasno. Ještě to není oficiální, ale smlouva už je podepsána. Dostal jsem nabídku, která se neodmítá. Mám na mysli KHL. Jednal jsem se třemi zájemci, přičemž jeden z nich rovnou poslal smlouvu, takže nebylo co řešit," líčí Jindřich Abdul v rozhovoru pro hokej.cz.

„Není obvyklé, aby se hráč dostal ze slovenské extraligy přímo do KHL. Velmi se těším, bude to výzva..."

Tak trochu zapomenutý Čech patří do stejného ročníku s Davidem Pastrňákem. „Mám jen pěkné vzpomínky. My jsme proti sobě hráli prakticky jen v mládežnických kategoriích. Ale o to víc jsme se pak možná potkávali po sezoně na hokejbale. Já jsem tam hrál za Vsetín a David za Karvinou," usmívá se Abdul.

Zatímco Pastrňák brzy odešel do zahraničí, jeho vrstevník zůstal doma.

„Tohle je věc, které zpětně lituju. Mrzí mě, že jsem nezkusil cestu podobnou Davidově. Ať je to Švédsko nebo třeba Finsko. Tehdy se navíc začalo rozvíjet i Švýcarsko. Jsou to země, kde s mladými pracují opravdu dobře. Zpětně bych to tam určitě zkusil, ale tenkrát jsem nad tím takhle neuvažoval," uvědomuje si Abdul.

Musel ležet a obě oči mít zavřené

Zažil i kritický okamžik. V roce 2015 ho postihlo velmi vážné zranění oka.

„Trochu paradox. Já vlastně celou sezonu nastupoval za první tým Znojma v EBEL. Měl jsem pak jít na jeden nebo dva zápasy pomoct juniorce a hned ve druhém se mi to stalo. Protihráč mi pravděpodobně chtěl zvednout hokejku a špičkou hole mě trefil přímo do oka, takže bylo po sezoně..." líčí zlou chvíli.

Kariéra českého útočníka Jindřicha Abdula bude pokračovat v KHL.

hcslovan.sk

Během léčení v nemocnici musel mít neustále obě oči zavřené.

„Jediné, co jsem mohl dělat, bylo, že jsem celé dny poslouchal se zavřenýma očima písničky. Člověku se pak hlavou honí spousta myšlenek... Ale já byl pevně rozhodnutý, že se chci vrátit k hokeji. O tom jsem vůbec nepochyboval. Nakonec se mi to i povedlo," cení si. Na pravé oko vidí jen z 20 procent.

V Bratislavě se cítil ideálně

Po návratu na led hrál za Vsetín, pak zamířil na Slovensko. A ačkoliv ho spousta lidí od posledního angažmá ve Slovanu odrazovala, on tam opanoval kanadské bodování soutěže.

„Faktorů bylo plno. Nelimitovalo mě žádné zranění. Měl jsem fakt tvrdou letní přípravu. Proto jsem se mohl na sezonu připravit mnohem líp. Pak je to taky o prostoru na ledě, měl jsem důvěru, což mi zaručilo velký ice time. Měl jsem výborné spoluhráče, Slovan mi sedl i z hlediska osobního života, v Bratislavě jsem se cítil opravdu dobře. Všechno se pak odráželo na výkonech na ledě," vypočítává Abdul.

Legionář netají, že by si chtěl někdy vyzkoušet také českou extraligu.

„S mým agentem Vladimírem Vůjtkem jsme teď některé možnosti dost intenzivně řešili. Já jsem ale věděl, že je o mě zájem i v Rusku, a tak jsem na rovinu řekl, že právě Rusko je pro mě priorita. No a když pak jeden ruský klub poslal smlouvu, nebylo co řešit. Česko tím pádem padlo a já jdu do Ruska," vysvětluje Abdul.