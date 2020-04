Zmatky kolem českého gólmana! Agent hlásí jeho konec v klubu KHL, Salák to popírá

Na konci února se nechal slyšet, že by dál rád chytal Kontinentální ligu a vzal by jakoukoliv nabídku z ní. Český hokejový brankář Alexander Salák nakonec odchytal uplynulou sezonu v Dinamu Rigu a teď není jasné, zda bude v klubu pokračovat. „Salák Rigu definitivně opustí. Uvažujeme o všech možnostech, jak pokračovat v jeho kariéře," řekl ruské agentuře TASS agent strakonického odchovance Igor Paraškin, že Salák po 30. dubnu, kdy mu vyprší s klubem kontrakt, zamíří jinam. Sám hráč však svůj odchod z Dinama nepotvrdil.

Třiatřicetiletý gólman ale jeho vyjádření po několika hodinách korigoval. "Někdy jsem v šoku z toho, co se objeví v médiích. Nemám ponětí, co řekl agent Jurij Paraškin ruským webům. Nikdy jsem neřekl, že opustím Rigu," uvedl Salák na instagramu.

Účastník tří světových šampionátů (2013-2015) a olympijských her v Soči 2014 by o nabídky nemusel mít nouzi. Riga sice do play off KHL nepostoupila, Salák ale patřil mezi její nejlepší hráče. Ve 32 zápasech vychytal dvě čistá konta, úspěšnost jeho zákroků činila 91,2 procent a měl solidní průměr 2,52 obdržených gólů na zápas.

Salák je v KHL prověřeným gólmanem, před Rigou působil i v Petrohradu, Novosibirsku a Jaroslavli. Vyzkoušel si i finskou a švédskou nejvyšší soutěž (tu v roce 2011 s Färjestadem vyhrál), v sezoně 2009/10 odchytal dva zápasy NHL za Floridu.