Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu se pustil do Říhy: Byl jsem v šoku, tak vulgárního trenéra jsem nezažil!

Patnáct let hrál v zámoří, z toho deset sezon i ve slavné NHL, v níž s Detroitem a Chicagem vyhrál Stanleyův pohár. Bývalý slovenský hokejový útočník Tomáš Kopecký však během své bohaté kariéry nikdy nezažil šikanování nebo sexuální násilí, které podle Daniela Carcilla museli strpět nováčci v kanadských juniorkách. Když má však Kopecký vyřknout jméno trenéra, který se ke svým hráčům choval nejhůře, neváhá ani vteřinu. Tím koučem byl Miloš Říha starší...

Běžel rok 2016 a Kopecký měl za sebou po dlouhých letech strávených v NHL sezonu v extraligovém Třinci. Po ní se přestěhoval do mateřského Trenčína do slovenské nejvyšší soutěže, když ale na začátku listopadu přišlo laso od bratislavského Slovanu, který tehdy pod vedením trenéra Miloše Říhy staršího působil v Kontinentální lize.

Jenže už v polovině prosince, tedy po necelém měsíci a půl, Kopecký v týmu předčasně skončil. Za Slovan odehrál jen patnáct duelů, aniž by se střelecky prosadil. Přesto na tuto krátkou štaci nezapomene.

Trenér Miloš Říha během tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Kvůli Miloši Říhovi...

„Slyšel jsem o Říhovi od Branka Radivojeviče, kterého trénoval ve Spartaku Moskva. Říkal jsem si, že to nemůže být až tak hrozné. Zažil jsem různé trenéry, ale toto byl extrém," rozpovídal se Kopecký v rozhovoru pro sme.sk o trenérovi, který poslední dvě sezony vedl českou reprezentaci.

„Ponižování jsem zažil na sklonku kariéry, když jsem hrál ve Slovanu Bratislava. To, jak se choval trenér Miloš Říha k hráčům na střídačce, jsem nikdy předtím nezažil. Hrál jsem dlouhá léta v zámoří a pak i sezónu v Třinci. Aby ale někdo hráčům takhle vulgárně nadával během zápasu, z toho jsem byl v šoku," kroutí hlavou dnes 38letý vicemistr světa z roku 2012, který po konci ve Slovanu už ve své kariéře nepokračoval.

Tomáš Kopecký (vpravo) ještě v dresu Třince.

Vlastimil Vacek, Právo

„Říkal jsem si, jak může takový trenér vést mužstvo v KHL. Ve Slovanu už jsem kvůli němu nechtěl prodloužit smlouvu. Říkal jsem si, že mi to za to nestojí," vybavuje si Kopecký více než tři a půl roku staré vzpomínky.

„V zámoří vám to dali pocítit tak, že jste nehráli. Trenér vás posadil na jedno či dvě střídání a hned jste věděli, že jste udělali chybu. Ale takto nadávat 35letým chlapům či mladíkům? Jak se má potom mladý hráč někam posunout, když se někdo na střídačce takhle chová?" odsuzuje Kopecký Říhovy trenérské praktiky.

Během čtyřletého působení v Detroitu zažil i kouče Mikea Babcocka, jehož třeba jeho bývalý svěřenec Švéd Johan Franzén označil za tyrana, jenž útočí na lidi.

„Byl to člověk, kterého lidé neměli rádi, protože se choval povýšeně. K některým lidem byl až arogantní. Nikdy jsem ale nezažil, že by byl agresivní. Na druhé straně to byl jeden z nejlepších trenérů, neboť dokázal z hráčů dostat maximum. Měl cit pro hru," vzpomíná Kopecký na Babcocka, jenž je jediným trenérem v Triple Gold Clubu sdružujícím vítěze ZOH, MS a Stanley Cupu.

Zkušenosti popsané Danielem Carcillem ohledně šikany a sexuálního násilí na nováčcích v kanadských juniorkách Kopecký, který strávil ve WHL v Lethbridge dvě sezony, nemá. Na nováčkovských party došlo jen na pití alkoholu.

„Byly to takové normální věci. Na výjezdech jsme bydleli na pokojích, které měly dvě postele a přistýlku. Pravidlem bylo, že mladí museli spát na přistýlce. Nebylo tam nic vyhrocené, jak to popisoval Carcillo," uzavírá bývalý slovenský reprezentant.