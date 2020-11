Přestup do velkoklubu ho překvapil. Český gólman vzpomíná, jak zůstal stát s otevřenou pusou

Byla to nečekaná akce, která se seběhla v obrovském kalupu. Přesto se nakonec všechno podařilo dotáhnout k úspěšnému konci. A český reprezentační gólman Šimon Hrubec si rozhodně nemůže stěžovat. Z čínského Kunlunu, který se pohybuje u dna tabulky Východní konference Kontinentální hokejové ligy, se stěhuje do Omsku, vždy ambiciózního klubu pomýšlejícího na zisk Gagarinova poháru.

„Byla to neskutečně rychlá a zároveň náročná akce na 48 hodin. Dva dny jsem prakticky neodložil telefon od ucha, nestihl jsem volat ani rodině. Hektické momenty, ale jsem neskutečně rád, že se to podařilo. Jdu do celku, který má v soutěži jen ty nejvyšší cíle. Souvisí s tím vyšší očekávání, vyšší tlak. Věřím, že jsem připravený," hlásí Hrubec po podpisu smlouvy s Avangardem do konce sezony v rozhovoru, který zprostředkovala agentura Sport Invest, která ho zastupuje.

Zájem Omsku devětadvacetiletého gólmana zaskočil. Vždyť v Avangardu, který z důvodu modernizace arény ve svém městě hraje domácí zápasy dočasně v Moskvě, chytají gólmani Babkov s Garipovem, kteří patří ke špičce KHL.

„Pohovor s trenéry i brankářskými kolegy mě teprve bude čekat, ale upřímně jsem byl také trošku jejich zájmem překvapen. Vím, jaké skvělé gólmany na soupisce mají. Ale pokud chtějí rozšířit konkurenci v brankovišti, jsem připraven," tvrdí Hrubec a současnou situaci srovnává s tou z roku 2012, kdy zamířil do extraligového Třince.

„Tehdy si mnozí také klepali na čelo, že jdu na pozici gólman číslo tři nebo čtyři. Jsem člověk, který by nechtěl jednou litovat, že něco nezkusil. Skvělí kolegové mě mohou posouvat dále. Nepřicházím s tím, že bych si smlouvu vyseděl na tribuně," říká sebevědomě gólman za Kunlun v aktuální sezoně nastoupil k deseti zápasů a úspěšnost zákroků měl 91,9%.

Že nyní míří zrovna do Omsku, přijde Hrubcovi až lehce úsměvné. Klub mu totiž byl sympatický už dlouho. „To proto, že má jednoznačně nejhezčí logo z celé soutěže. Během minulé sezony jsme během dvou dnů měli k dispozici například jejich posilovnu a část zázemí. Přestože také Kunlun může nabídnout skvělý komfort pro tým, tady jsem jednoduše zůstal stát s otevřenou pusou," usmívá se účastník loňského MS v Bratislavě.

Šimon Hrubec během tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

„Pamatuji si, jak jsem z posilovny točil videa a posílal je zcela konsternovaný rodině a kamarádům. Teď budu součástí této organizace a jsem opravdu nadšený," lebedí si Český gólman.

Angažmá v Omsku probíral i s bývalým brankářem Jaroslavem Kamešem, kterého v Třinci zažil jako trenéra gólmanů. Právě Kameš totiž v Avangardu v sezoně 2001/02 krátce působil.

Hrubcův agent Robert Spálenka o přestupu Jsme velmi spokojeni, že se nám podařilo dotáhnout Šimonův transfer do Avantgardu. Jedná se o špičkový ruský klub s každoročně nejvyššími ambicemi, péče o hráče je na vynikající úrovni. Jakýkoliv kontrakt v KHL je v současné situaci na hokejovém trhu velmi cenný, pozice Omsku jako jednoho z favoritů zisku Gagarinova poháru naši radost ještě umocňuje. Jednání byla o to složitější, jelikož Šimon měl v Kunlunu platnou smlouvu. V průběhu jednání se navíc v klubu kompletně obměnil management a začínali jsme tak opět nanovo. V součtu se však povedly dohodnout férové podmínky pro všechny strany. V Omsku čeká na Šimona skvělý trenér i velmi ambiciózní tým. Smlouvu si vysloužil výbornými a hlavně vyrovnanými výkony v KHL, na soutěž se již plně adaptoval. V Omsku se může posunout ještě na další úroveň.

„Mluvili jsme spolu a zasmáli jsme se opakovaně tomu, kolik paralel nás spojuje. Jeho syn se narodil 30. června jako já, v posledním roce v české extralize získal se Vsetínem titul – stejně jako já s Třincem. Teď se nám protne i Omsk. Každopádně organizaci mi vychválil. I v mých očích patří Avantgard mezi top čtyři týmy celé soutěže," je přesvědčený Hrubec.

A radost má i z toho, že se v klubu potká s krajanem a parťákem z reprezentace, útočníkem Jiřím Sekáčem. „Bez diskuze je to skvělá zpráva. Jirka zná klub, navíc výborně ovládá jazyk. Já jsem výrazně vylepšil angličtinu, ale v ruštině mám ještě na čem pracovat. Na Sekyho se těším, bude to dobrý parťák," těší Hrubce.

Jako trenér jej povede šedesátiletá kanadská legenda Bob Hartley, který dlouhá léta působil v NHL, kde třeba s Coloradem vyhrál Stanleyův pohár. Těším se hodně. Po příchodu do Kunlunu jsem se setkal s Curtem Fraserem, kterého beru za nejlepšího kouče kariéry. Lidský přístup, obrovská přirozená autorita. Navázal na něj Alexej Kovaljov, což je zase veliká hokejová osobnost s velkým potenciálem. A nyní Bob Hartley. Jen další důvod k mému nadšení," přidává rodák z Vimperku další pozitivum nové štace.

V Omsku bude stát za kvalitnější obranou, než byl zvyklý v Kunlunu. To ale s sebou přináší i větší tlak. „V Kunlunu jsem byl často pod palbou, tři zápasy po sobě napočítali statistici 50 střel na branku. V Omsku bude gólman v menší permanenci, nicméně potřebuje vytáhnout skvělý zákrok několikrát za utkání v klíčových momentech. Obecně má však tým ve všech řadách vynikající kvalitu, těším se," říká Hrubec.

Na působení v čínském klubu bude vzpomínat jen v dobrém. „Umožnili mi nahlédnout do KHL, dostal jsem zde šanci. Přestože jsem přicházel v pozici jasné dvojky za Smithem, dokázal jsem si v průběhu času vybudovat pozici. To samé se opakovalo po příchodu Šikina, což je skvělý gólman. Absolvoval jsem nové tréninky, posouval svoji výkonnost. Jsem rád, že jsem ten krok z komfortní třinecké zóny udělal," nelituje svého rozhodnutí z roku 2019 opustit po zisku titulu s Třincem českou extraligu.

Přesun do ambiciózního Omsku Hrubec nevnímá jako posun k možnému angažmá ve vysněné NHL. „Vždycky říkám, že nejde mířit na cíl, pokud nevidíte terč. Chci odvádět skvělou práci tady, dokázat, že jsem tu právem. Proto jsem ani nepřemýšlel nad tím, že by smlouva mohla být delší než roční. Chtěl jsem tuto šanci a dostal jsem ji. Teď je to na mně," uzavírá.