Můžeme, prosím, změnit téma? Furch vypráví nejen o současném dění v Minsku

Doléhá na vás, co se v Bělorusku, a hlavně Minsku děje?

Samozřejmě tu situaci nejde přehlédnout, ale jako celý tým se snažíme soustředit hlavně na hokej. Určitě je to větší a ožehavější téma pro ty místní kluky. Já tam jsem od hokeje, tak se na něj snažím soustředit. Žádný osobní kontakt s demonstracemi jsem neměl, je nám doporučováno zůstávat doma. Vím, že byste se rádi o tomto tématu ode mě dozvěděli co nejvíc, ale můžeme, prosím, možná změnit téma?

Chápu, že je vám to nepříjemné z pozice hráče Dinama Minsk...

Právě. Já bych to nekomentoval. Prostě se v tuhle chvíli snažím soustředit na hokej. Od toho tam jsem, a ať to může znít, jak chce, snažím se na něj soustředit.

Neměli o vás rodina a kamarádi, když viděli zprávy přicházející z Běloruska, obavy?

Hlavně ze začátku, kdy protesty začaly, mi takové zprávy přicházely. Ale přišlo mi, že když já sám nikam nechodil, tak by to člověk skoro ani nepoznal.

Dominik Furch.

Vlastimil Vacek, Právo

Je politická situace v Bělorusku tématem v kabině?

Samozřejmě, že ano. Nedá se o tom nemluvit.

Minsk by měl na přelomu května a června hostit hokejové MS. Jdou ale hlasy, že mu možná bude odebráno. Jak jsou tyto zprávy vnímány přímo v běloruské metropoli?

Mezi klukama se o tom bavíme, nemám ale nějaké oficiální bližší informace. Kluci se zatím připravují tak, že by mistrovství mohlo normálně proběhnout. Nic jiného jim ani nezbývá, to rozhodnutí stejně přijde shora.

Jak v Bělorusku vypadají koronavirová omezení?

Co se hokeje týká, tak je omezení divácké kapacity. Nevím přesně, na kolik procent, ale je to zkrouhnuté. A mimo hokej, pár týdnů zpátky byly povinně zavedeny roušky. Na začátku to bylo volnější, ale nějaká opatření se postupně zavedla. Připadalo mi ale, že lidé i celý stát i bez omezení normálně fungují.

Pojďme k hokeji. Do KHL jste se vrátil po roce stráveném ve švédském týmu Örebro, jak jste zatím s angažmá v Minsku spokojený?

Oproti minulým sezonám je na tom Dinamo tabulkově dobře, možná by to chtělo trochu ustálit výkony. Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že v její půlce budeme v tabulce Západní konference KHL na pátém místě, určitě bychom to brali.

Bilance Dominika Furcha v Dinamu Minsk Zápasy 22 Výhry 13 Čistá konta 1 Úspěšnost zákroků 91,4% Obdržené góly/zápas 2,57

V minulosti už jste v KHL chytal za Omsk a Čerepovec. Je angažmá v Dinamu Minsk jiné, že nejde o ruský, nýbrž běloruský klub?

Asi je to o něco jiné, protože máme trenéra cizince (Kanaďana Craiga Woodcrofta) i více hráčů cizinců, protože někteří z nich hrají za běloruský nároďák a už se za cizince nepočítají.

Nyní jste se po deseti měsících vrátil do národního týmu. Jste rád, že přišla pozvánka na Channel One Cup?

Za současné situace nikdy nevíte, kdy vás chytne virus, ale byl jsem moc rád, že můžu jet reprezentovat. Mám radost, že si takhle můžu zpestřit sezonu. Zase se můžu po nějaké době vidět s klukama, popovídat si s nimi v češtině a zahrát si na reprezentační úrovni.

Ve třiceti letech jste nejstarším hráčem současného výběru, který je tvořen převážně z hráčů extraligy. Tu už šest let nehrajete, tak přiznejte, kolik ze spoluhráčů jste ani neznal?

Taky jsem si toho všimnul (směje se). Některé kluky tady vidím úplně poprvé a ještě se musím naučit jejich jména. Bude to ale dobré a bude to klapat.