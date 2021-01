Viťaz - Novosibirsk 3:1 Obránci Jordán a a Jeřábek v KHL přispěli brankami k výhrám

Čeští hokejoví obránci Michal Jordán a Jakub Jeřábek se v Kontinentální hokejové lize zapsali mezi střelce a jejich týmy slavily vítězství. Jordán sedmým gólem v sezoně přispěl k výhře Chabarovsku na ledě Kunlunu 3:2 v prodloužení. Domácí čínský tým v zápase dvakrát vedl po asistencích Vojtěcha Mozíka, ale stačilo to jen k zisku bodu. Jeřábek zpečetil střelou do prázdné branky vítězství Podolsku 3:1 nad Novosibirskem. Ke čtvrtému gólu v sezoně také přidal pátou asistenci a Viťaz se v Západní konferenci přiblížil na jediný bod k play off.