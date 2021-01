Prohra a konec! Tomáš Zohorna po šesti letech odchází z prestižní ligy. Zájem mají Pardubice

Český hokejový útočník Tomáš Zohorna se v dnešním domácím utkání Kontinentální ligy s Ufou rozloučil pro tuto sezonu s působením v Chabarovsku. Třiatřicetiletý reprezentant se vrací z rodinných důvodů do Česka, protože čeká s manželkou prvního potomka. Zájem o něj už projevily Pardubice, za které dříve hrál. Při loučení s Chabarovskem, jehož barvy hájil už šestou sezonu, nezabránil asistencí porážce 2:3. Ufa si tím zajistila postup do play off, výsledek pomohl do vyřazovací části KHL také Omsku.

"Během kariéry pro mě byly na prvním místě zájmy týmu. Ale nejdůležitější věcí v životě člověka je vždy rodina. Nastává okamžik, kdy si musíme být nablízku. S manželkou se brzy staneme rodiči. V únoru očekáváme narození našeho prvního dítěte. Potřebuje být spolu zejména v současné době s obtížemi a omezeními spojenými s pandemií. Proto dnes hraju poslední zápas za Amur v této sezoně," řekl Zohorna klubovému webu Amuru.

"Samozřejmě jsme zaznamenali informaci, že Tomáš končí v Chabarovsku a v ten moment jsme se spojili s agenturou, který ho zastupuje. Začali jsme jednání a samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se Tomáš v našem dresu objevil," řekl pro O2 TV Sport sportovní ředitel pardubického klubu Dušan Salfický.

Chabarovsk z desátého místa Východní konference ztrácí na osmou postupovou pozici do play off s deseti duely do konce základní části propastných 17 bodů. Dohrávat ji tak bude do 27. února bez reálné naděje na prodloužení sezony.

S 22 body za šest branek a 16 asistencí z 38 utkání je Zohorna druhým nejproduktivnějším hráčem Chabarovsku, kde působí i jeho mladší bratr Hynek, dnes autor jedné branky. Za šest sezon v KHL za Amur si Tomáš Zohorna připsal v 318 duelech 166 bodů za 65 gólů a 101 přihrávek.

"Žádám vás, abyste mému rozhodnutí porozuměli," vzkázal Zohorna fanouškům Amuru. "Chci poděkovat vedení klubu, spoluhráčům a trenérům za spolupráci a úžasným fanouškům Chabarovsku. Vaše podpora mi pomohla během nezapomenutelných šesti sezon. Chabarovsk zaujal v mém srdci zvláštní místo. Uvidíme se možná znovu, ale každopádně si vás budu pamatovat po zbytek života," uvedl Zohorna.

Na zbytek sezony by se mohl Zohorna vrátit do extraligy, kterou hrál v dresu Pardubic do odchodu do KHL v roce 2015. Nejvyšší domácí soutěž hrál jen v barvách Dynama a ve 434 zápasech si připsal 202 bodů za 90 branek a 112 asistencí. V české reprezentaci má na kontě 98 utkání a vstřelil v nich 16 gólů.