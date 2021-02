Spoře oděná brankářka na ledě? Fanoušci se baví

Určitě tahle dívka s částí brankářské výstroje nebude konkurentkou pro Slováka Júlia Hudáčka, který v KHL hájí branku Spartaku. Ale jako marketingový tah by to do jisté míry mohlo být bráno.

„Dnes jsme na tréninku zkoušeli reakce naší nové brankářky. Co myslíte? Zároveň jsme poslali na IIHF návrh, aby zmenšila rozměry branky," vtipkoval klub na facebooku.

Взяли на просмотр нового голкипера с отличной реакцией. Как вам? И заодно отправили в IIHF официальное предложение с просьбой о пересмотре размера хоккейных ворот 🥅 pic.twitter.com/1T49Vm9hGL — Spartak Moscow (@spartak_hc) January 31, 2021

Řadě příznivců se nápad PR oddělení, které zjevně chtělo odlehčit úpornou snahu týmu v boji o postup do play off, hodně líbil. Ženy-fanynky ovšem označily příspěvek za sexistický. "Za podobnou fotku v USA by se na vás hrnuly žaloby," zněla dokonce jedna z reakcí.

Po 51 zápasech základní části Spartak figuruje v Západní konferenci na devátém místě a o účast v play off ještě musí pořádně zabojovat.