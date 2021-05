Hokejový obránce Jordán bude pokračovat v angažmá v Chabarovsku

Jordán působí v Chabarovsku od roku 2017 a doposud za něj odehrál 194 utkání, ve kterých vstřelil dvacet branek a přidal 42 asistencí. Po návratu Tomáše Zohorny do Česka v závěru aktuální sezony nastupoval i s kapitánským "céčkem" na dresu.

"Je to pro mě pocta, protože ne v každém mužstvu je cizinec kapitán. Tím, že jsem v Chabarovsku již čtyři roky, mám k městu určitý vztah. Nehraju jen za sebe nebo za tým, ale chci hrát dobře i s ohledem na respekt k městu a celému chabarovskému kraji," řekl Jordán, který v KHL působí po návratu z NHL již pět let. První sezonu hrál za Kazaň.

Už na začátku dubna, kdy se připojil k národnímu týmu chystajícímu se na mistrovství světa, přiznal, že by se nebránil pokračování v Amuru. "Agent už to začal řešit. Určité nabídky jsou, i z Chabarovsku, ale tam se měnilo vedení, takže potřebují určitý čas, aby se noví lidé poznali, jak to tam chodí. Jsme v kontaktu a uvidíme, jak se to bude vyvíjet," uvedl tehdy Jordán.