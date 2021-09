V Jaroslavli si připomněli tragédii hokejového týmu

Pietních akcí se zúčastnili i gubernátor Jaroslavské oblasti Dmitrij Mironov, první kosmonautka světa Valentina Těreškovová, prezident Kontinentální hokejové ligy (KHL) Alexej Morozov, představitelé oblastní vlády, radnice města a vedení klubu, na jehož pozvání dorazili také velvyslanci Česka a Slovenska, uvedl TASS. K hrobům hokejistů položili věnce.

Smuteční akce pokračovaly na stadionu Arena-2000, kde také byly položeny věnce k pomníku hokejistům, a u památníku na letišti Tunošna na místě, kde se letadlo zřítilo. Večer se na stadionu uskuteční zápas KHL mezi Lokomotivem a Dinamem Minsk, přičemž hosté nastoupí v dresech ze sezony 2011/12.

Právě k utkání do Minsku mířil 7. září 2011 charterový let s týmem Lokomotivu, ale do cíle nedorazil. Letoun se při startu zřítil na břeh řeky Tunošonka. Ze 45 lidí na palubě na místě zahynulo 43, o pět dní později podlehl zraněním i útočník Lokomotivu Alexandr Galimov. Neštěstí přežil pouze palubní inženýr Alexandr Sizov.

https://www.facebook.com/KHL.en/posts/6302866129738608

Všechny zápasy tohoto kola KHL začínají minutou ticha, připomněl dnes deník Sovětskij sport. "Nejčernější den našeho sportu," nadepsal článek o výročí tragédie list Sport-Express a dodal, že v porovnání s tímto neštěstím jsou všechny ostatní "černé dny" ve sportu jen odstínem šedi.

"Natočilo se a napsalo o této tragédii již hodně a v příštích letech bude následovat ještě víc. Protože lidský rozum, podstata našeho vědomí, odmítá pochopit jediný strašný fakt: jak tolik mladých, zdravých a silných lidí odešlo najednou. Bez války, bez živelné pohromy, bez viny. Proč? Kvůli čemu? Milovali je nejen jejich příbuzní a blízcí, znali je tisíce lidí, byli jimi nadšeni. Právě v této sezoně od nich očekávali mistrovský titul," napsal Sport-Express.

Připomněl, že mezi oběťmi havárie byli občané sedmi států. A všichni, kdo působí v hokeji, přišli o přítele, známého, bývalého partnera či kolegu. Někteří mladí hokejisté se brzy mohli stát hvězdami reprezentace. Ale na "proč?" a "kvůli čemu" dodnes nejsou odpovědi. Mnohé komise jakoby dospěly k jedinému závěru ohledně příčin katastrofy, ale otázky i tak zůstávají. "Možná jednou se dozvíme o tomto černém dni více. A možná se to my už nedozvíme," dodal autor.