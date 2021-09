Kovář o možném konci kariéry: Nazval bych to nemocí, ne zraněním. Doufám, že mi lékaři pomůžou

Netuší, jestli kvůli problémům s kolenem, které se navzdory letošní operaci menisku znovu ozvalo, nebude muset nadobro s hokejem skončit. Český hokejový brankář Jakub Kovář v aktuální sezoně stihl jen úvodní zápas svého Jekatěrinburgu v KHL, do dalších už nebyl schopen nastoupit a Avtomobilist o víkendu oznámil, že se se svou dlouholetou oporou dohodli na ukončení spolupráce.

„Kvůli mým zdravotním problémům není možné, abych týmu pomohl. Opouštím Avtomobilist a KHL," řekl v neděli pro ruská média 33letý Kovář, který v KHL chytal posledních devět sezon, z toho osm právě za Jekatěrinburg.

Minulé play off dokončil s poraněným meniskem a po sezoně musel podstoupit operaci. „Nejsem sice lékař, ale myslím, že mé aktuální problémy s operací nesouvisejí. Problémy se hromadily celou moji kariéru. Může to být dokonce nazýváno nemocí, nikoliv zraněním. Teď budu hledat názory ostatních lékařů a doufám, že mi někdo pomůže," uvedl písecký rodák.

Nemá pocit, že by v létě po operaci svůj návrat na led uspěchal. „Ještě před (předsezonním) soustředěním v Jekatěrinburgu jsem šest týdnů bruslil v České republice a vše bylo v pořádku. Myslím, že jsem nic neuspěchal. Naopak jsem si myslel, že jsem měl dlouhou pauzu," prohlásil majitel bronzu z MS 2012.

Usměvavý Jakub Kovář během tréninku v rámci kempu hokejové reprezentace před MS

Vlastimil Vacek, Právo

Když se snaží najít příčiny opětovného zranění kolena, uvažuje i o náročném programu v několika posledních letech. „Zdá se mi, že za posledních deset, možná dokonce třináct let, nikdo z brankářů v Evropě neodchytal více zápasů. A to je pravděpodobně jeden z velkých důvodů, proč koleno takto reagovalo," přemítá účastník ZOH 2014 v Soči.

Zatím netuší, jestli si teď dá od hokeje delší pauzu, aby se zotavil, nebo jde dokonce o konec kariéry. „Teď jde hlavně o moje zdraví. Chápu, že přijde den, kdy budu muset s hokejem skončit. Možná je tento den už dnes," nezastírá Kovář.

Práva na něj pro KHL zůstávají do 30. dubna 2022 Jekatěrinburgu. „Chce to čas, abych zjistil, jestli se k hokeji ještě někdy můžu vrátit. Práva jsou vyhrazena, pro klub je to logický krok," míní Kovář.

„Pokud se budu moct velmi rychle vrátit třeba do prosince, kdy je přestupové okno stále otevřené, a nějaký klub bude mít volné místo pro zahraničního hráče... Ale chápu, že nikdo nebude riskovat a nebude chtít na pozici legionáře hráče, který měl zdravotní problémy. Hráče, který se může za 2–3 týdny znovu zranit. Udělám maximum pro návrat a případně budu hledat takový tým, pro který by podpis smlouvy se mnou nebyl nějakou hrozbou," dodal Kovář.