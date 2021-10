Chabarovsk - Čeljabinsk 0:2 Brankář Čeljabinsku Will zazářil v KHL 51 zákroky, vítězný gól vstřelil Sedlák

Roman Will zazářil v dnešním utkání Kontinentální hokejové ligy v brance Čeljabinsku, k výhře 2:0 v Chabarovsku pomohl málo vídanými 51 zákroky. Druhou hvězdou duelu byl vyhlášen útočník Lukáš Sedlák, jenž vstřelil po přihrávce Tomáše Hyky vítězný gól.

Roman Will se blýskl parádním výkonem

Devětadvacetiletý Will byl na ledě Amuru v mnohem větší permanenci než jeho protějšek Jevgenij Alikin, na něhož šlo jen 18 střel. V utkání, do něhož zasáhlo sedm českých hokejistů, zaznamenal Will první čisté konto v sezoně a pomohl druhému týmu Východní konference k třetí výhře za sebou.

Sedlák skóroval v 18. minutě v oslabení bekhendovým blafákem a připsal si pátý gól v sezoně, čímž se osamostatnil v čele nejlepších českých střelců. Hyka je zase s 12 body (2+10) nejproduktivnějším Čechem v soutěži. První porážku Chabarovsku po třech výhrách zpečetil ve 46. minutě v přesilovce Nikita Těrtyšnyj.