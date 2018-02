Ukončí ruský bohatýr pětiletku a vrátí se do NHL?

Ukončí pětiletku a změní adresu? První zvěsti po olympiádě už probublaly na povrch. Ruský bohatýr Ilja Kovalčuk v neděli slavil hokejové zlato v Koreji, on, útočník, který hraje pátou sezónu v řadě KHL za SKA Petrohrad. Podle nbcsports.com čtyřiatřicetiletý forvard chce příští sezónu do NHL. Naposledy zde hrál v sezóně 2012/2013 za New Jersey Devils.

Kovalčuk odehrál na olympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu šest zápasů, vstřelil pět gólů a na dva přihrál. V ruské KHL patří mezi esa, která jsou tváří ligy. V Petrohradu je strojem na body. V dokončující pětiletce má v základní části 262 zápasů a 285 bodů. Podle serveru Sport Express dá Kovalčuk v nadcházející sezóně přednost cestě za Stanley Cupem před štědrým platem v Rusku.

Mužstva z oblastí New Yorku, Los Angeles a státu Florida, tam by mohly vést jeho kroky.

Ilya Kovalchuk has confirmed his intention to leave KHL after this season to play in the NHL. — Aivis Kalniņš (@A_Kalnins) 25. února 2018

Do konce sezóny Kovalčuk patří Petrohradu, jakmile jeho smlouva v KHL vyprší, bude ve vlastnictví New Jersey Devils, a to až do 1. července. Poté bude mít status nechráněného volného hráče. V NHL Kovalčuk odehrál 816 zápasů a připsal si stejný počet bodů - 417 gólů a 399 asistencí.

Hráč, který má zkušenosti, je prověřený, z olympiád má dvě medaile, z mistrovství světa dokonce šest. Jenže má také svoji hlavu. V roce 2010 podepsal mamutí kontrakt s New Jersey - 15 let za 100 miliónů dolarů. Jenže po třech letech se rozhodl, že půjde do KHL. Podepsal smlouvu s Petrohradem s odhadovaným ročním platem 15 až 20 miliónů dolarů. Teď by chtěl údajně zpáteční letenku do Ameriky.

Dojde na comeback?