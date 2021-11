Hrdina bitvy o čtvrtfinále Ligy mistrů Machovský: Skelleftea nás ke konci vzala do svěráku

„Je to docela zvláštní pocit odcházet z ledu poraženi a přitom zvesela, ale z postupu opravdu radost mám. Stál proti nám skvělý tým, jenž si uměl vynutit velký tlak. Remíza by vypadala lépe, snad bychom si ji i zasloužili, jenže Skelleftea nás ke konci vzala do pevného svěráku," vykládal Machovský, jenž teprve v poslední třetině přišel o čisté konto.

Přesto těsná domácí prohra 1:2 na holešovickém ledě posunula pražský celek prosincového čtvrtfinále. Před týdnem ve Švédsku zvítězil 3:1 a mohl si tak v odvetě dovolit i porážku o gól. „Soupeř měl přece jen ztrátu z domácího ledu, pak už to honil a jsem rád, že mi tam toho nenasypal víc," uznal Machovský.

Skelleftea už čtyři minuty před koncem sáhla za stavu 1:1 k power play. „Tam bylo hodně znát, že mají na ledě chlapa navíc, fakt nás dost mačkali. Čas hrál pro nás i s tím vědomím, že nám ani případně obdržený gól nevezme postup," uvažoval sparťanský brankář.

Machy nás neskutečně podržel

Švédové ale podruhé skórovali až 22 vteřin před koncem, víc už nestihli. „Na celém týmu bylo vidět, jak moc chce ukopat postup. Machy nás neskutečně podržel, byl to pro něj skvělý návrat do sparťanské branky," připomněl asistent trenéra Jaroslav Hlinka, že gólman předčasně ukončil angažmá v KHL.

Zleva Erik Thorell ze Sparty a Rickard Hugg z Skelleftea.

Kateřina Šulová, ČTK

„Pro mě je to ohromně příjemná změna. V Rize jsem byl už zdeptaný, necítil jsem se tam jako součást týmu. V osmadvaceti ani nemáte chuť vysedávat jenom na střídačce, to pak vlastně ani nevíte, proč v té cizině jste. Nikam to nevedlo, přednost dostával Švéd Mattson," řekl brankář chytající znovu po pěti týdnech. „V pondělí večer mi trenéři řekli, že Liga mistrů bude moje. Kecal bych, že jsem nebyl nervózní, po delší pauze jsem šel do extrémně těžkého zápasu," dodal.

Zájem Sparty mě potěšil

Když během reprezentační pauzy vyrazil z Lotyšska domů za rodinou, aby si vyvětral hlavu plnou starostí, neměl tušení, že den po návratu v Rize uslyší, že mu klub nebrání v odchodu. „Sparta měla okamžitě velký zájem, to mě potěšilo. Hned po pár trénincích jsem se v Praze cítil v pohodě a svěží. V tandemu se zkušeným Sašou Salákem si rozumíme. Každý jsme v jiné fázi kariéry a myslím, že se můžeme vhodně doplňovat," naznačil gólman.

Hráči Sparty se radují z gólu.

Kateřina Šulová, ČTK

Sparťané v extralize prohráli deset z posledních jedenácti zápasů, ale na evropské scéně se prezentují daleko lepší hokejem, projevují větší klid a odvahu. Ukázali to i proti tak silnému rivalovi, jakým se ukázala Skelleftea. Odvetu zvládli, byť jim chyběla řada marodů v čele s Němečkem, Chlapíkem a Formanem.

Ve čtvrtfinále pražský celek narazí na Rögle, další celek z Elitserien. „Už ve skupině proti Växjö jsme vykročili švédskou cestou, tak si přidáme třetího soupeře v řadě ze stejné země. Příště to tedy bude úřadující vicemistr," naznačil Hlinka.