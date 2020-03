„Jsme v úzkém kontaktu s organizátory a snažíme se situaci analyzovat. Vyčkáme do 15. března, jak se do té doby bude pandemie vyvíjet. Pak, možná, budeme moci říct víc," uvedl Fasel v rozhovoru pro švýcarský deník Blick.

„V současné době je situace naprosto nejasná a vyvíjí se každý den. Dokud nepadne oficiální rozhodnutí od IIHF, jsou jakékoliv úvahy předčasné," řekl Sport.cz v pondělí dopoledne tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Fasel, jenž na podzim ve funkci šéfa IIHF po více než čtvrtstoletí skončí, prozradil, že v těchto dnech v Budapešti zasedá zdravotnická komise IIHF. A pravděpodobně rozhodne, že v prvním kroku budou zrušeny všechny březnové hokejové mezinárodní akce, a navíc i dubnové mistrovství světa hráčů do osmnácti let, které se má konat i za účasti české reprezentace vedené trenérem Jakubem Petrem ve Spojených státech.

IIHF WORLDS: IIHF president René Fasel: "It will not come to a World Championship with ghost games" #IIHF #SUI https://t.co/4qa9blmOdr — swisshockeynews.ch (@SwissHockeyNews) March 1, 2020

V ohrožení je i květnový seniorský šampionát ve Švýcarsku. Fasel neuvedl konkrétní datum, do kdy musí být rozhodnuto, jestli se turnaj v Curychu a Lausanne uskuteční, nebo ne. Půjde nejspíš o rozhodnutí politiků s ohledem na obavy o zdraví hráčů, funkcionářů a fanoušků.

„Máme několik doporučení zdravotnické komise IIHF, která před podobnými akcemi (i těmi seniorskými - pozn. aut.) zavedla povinné dotazníky pro všechny hráče a členy realizačních týmů. Ti v nich musejí prohlásit, že po 15. lednu nebyli v kontaktu s nikým z Číny, že nevykazují žádné znaky onemocnění koronavirem. Pokud by to potvrdit nemohli, musejí souhlasit, že budou podrobeni lékařskému vyšetření," uvedl Zikmund.

Ve Švýcarsku se poslední dvě kola základní části nejvyšší hokejové soutěže odehrála bez diváků. Takto třeba vypadal zápas Lugano - Ambri-Piotta.

Profimedia.cz

Poslední dvě kola základní části švýcarské nejvyšší soutěže se odehrály bez diváků, Fasel ale není přítelem myšlenky, aby se před prázdnými tribunami případně uskutečnilo i MS.

„Z mého pohledu „zápasy duchů" nedávají žádný smyl. Podle mě by se mistrovství světa bez diváků neuskutečnilo," naznačuje Fasel, že radši než bez fanoušků by se neměl šampionát letos konat vůbec.

Na otázku Blicku, co by následovalo, pokud by se kvůli obavám o zdraví odmítly MS zúčastnit třeba Kanada se Spojenými státy, Fasel odvětil: „Byl by to vážný zásah do systému. Turnaj už je rozlosovaný, prodávají se i vstupenky. Všechno to jsou ale scénáře, na které myslíme," přiznává Fasel s tím, že IIHF ani pořadatelé letošního MS by v případě zrušení turnaje neutrpěli žádnou ztrátu, neboť od roku 2012 se proti této hrozbě pojišťují.