Konec debat a odkladů. Hokejové mistrovství světa 2020 je v důsledku pandemie koronaviru zrušeno. Informují o tom oficiální webové stránky organizace. Definitivní rozhodnutí vynesla rada Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Ve Švýcarsku silně zasaženém nemocí v současné době platí zákaz všech akcí do 30. dubna. Turnaj se měl konat od 8. do 24. května ve Švýcarsku.

"Pro mezinárodní hokejovou rodinu je to tvrdá realita, ale musíme ji akceptovat. Koronavirus je globální problém a vyžaduje velké úsilí vládních orgánů v boji proti jeho šíření. IIHF musí udělat všechno pro to, aby tento boj podpořila. V současné době musíme nechat sport stranou a podporovat jak vládní orgány, tak hokejovou rodinu," řekl prezident IIHF René Fasel.

„Jde o vyjádření, které je určitě zklamáním pro fanoušky, hráče a trenéry jednotlivých mužstev. Na druhé straně jde o krok, který se dal předpokládat vzhledem situaci okolo pandemie koronaviru. Situace byla nevyhnutelná," uvedl pro Sport.cz Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí Českého hokeje. Turnaj ve Švýcarsku měl být posledním pro reprezentačního trenéra Miloše Říhu, ten se ale bojů o medaile nedočká.

„Miloši Říhovi po sezoně vyprší dvouletá smlouva a reprezentaci převezme Filip Pešán. Jediný, kdo by mohl v tomto udělat změnu, je Výkonný výbor Českého hokeje, ale pokud vím, žádný takový návrh se zatím neobjevil," vyjádřil se Zikmund.

Tomáš Král prezident Českého hokeje „Pro týmy, hráče a fanoušky je zrušení mistrovství světa určitě zklamáním, vývoj ovšem k takovému rozhodnutí směřoval. Výjimečná situace vyžaduje výjimečné kroky a světový hokej není výjimkou. Česká reprezentace se na šampionát dlouhodobě připravovala a v průběhu sezony předváděla výkony, za které bych chtěl hráčům, trenérům i členům realizačního týmu poděkovat.“

Světový šampionát v hokeji nebude podle prvních vyjádření pro český hokej znamenat velký finanční problém. Nyní je pro všechny nejzásadnější, že tato prestižní akce nebude odehrána.

„V souvislosti s vlastním šampionátem nepůjde o zásadní ztráty. Tam byly především náklady. Bilance závisela na umístění na turnaji a na výši bonusu, který se od toho odvíjel. Ztráty budou spíše souviset s turnaji, které jsme museli odložit před MS, což je Euro Hockey Tour a Euro Hockey Challenge, uvidíme, jestli se odehraje aspoň na jaře příštího roku. S ostatními účastnickými zeměmi EHT jsme se domluvili, že bychom turnaj Euro Hockey Tour chtěli odehrát na konci srpna," potvrdil Zikmund.

Trenér Miloš Říha během utkání v rámci turnaje Channel One Cup v Plzni proti Finsku.

Vlastimil Vacek, Právo

Podle jeho slov svaz počítá, že se následující sezona odehraje beze změn. „V současné době počítáme, že se nová sezona rozeběhne podle plánu, uvidíme, jak se bude situace ale dále ve vyvíjet," dodal Zikmund.

Na turnaj s rozpočtem přes 30 milionů eur (815 milionů korun), který se měl konat v Curychu a Lausanne od 8. do 24. května, bylo prodáno přes 300 tisíc vstupenek. "Přijímáme toto rozhodnutí rady IIHF. Ale je to pro organizační výbor samozřejmě velké zklamání. Je to výjimečná situace pro všechny a nyní jde o vyřešení všech zbývajících otázek," uvedl generální sekretář organizačního výboru mistrovství světa Gian Gilli.

Titul z Bratislavy měli obhajovat Finové. Kouč Miloš Říha na závěr svého angažmá u české reprezentace přišel o možnost vylepšit loňské čtvrté místo a ukončit čekání na medaili, které trvá již od zisku bronzu z roku 2012.

První mistrovství světa v ledním hokeji proběhlo v roce 1920 při olympijských hrách v Antverpách, od roku 1930 se začalo pořádat v pravidelném ročním cyklu. V důsledku druhé světové války se nehrálo v letech 1940–1946, neuskutečnilo se ani v letech 1980, 1984 a 1988, kdy bylo nahrazeno olympijským turnajem. Československá reprezentace chyběla z politických důvodů na světových šampionátech v letech 1950, 1951 a 1962, v roce 1953 z turnaje po úmrtí prezidenta Klementa Gottwalda odstoupila.

Pro český hokej tak teď definitivně skončila sezona. Extraliga i ostatní soutěže byly zrušeny minulý týden.

Po předčasném ukončení převážné části ligových soutěží čekají na vývoj situace hokejisté v NHL i nižší AHL a v Kontinentální lize, jejichž soutěže byly přerušeny.

Výroční kongres IIHF, který se měl konat v závěru MS, bude v náhradním termínu. Sportovními důsledky zrušení mistrovství světa v různých výkonnostních a věkových kategoriích se zabývá soutěžní a koordinační výbor IIHF, který předloží svoje závěry radě a výročnímu kongresu IIHF.

Pořadatelé dalších šampionátů jsou určeni až do roku 2025. Příští rok se turnaj bude konat v Bělorusku a Lotyšsku, potom ve Finsku, v Rusku, v Česku a v roce 2025 si rozdělí pořadatelství Švédsko a Dánsko. O případném posunu a zařazení Švýcarska bude jednat kongres IIHF.

"Přesunout mistrovství světa do jiné země nelze. Případné přeložení MS ve Švýcarsku na příští rok je tématem, které musí projednat kongres na základě faktu, že pořadatelé mistrovství světa jsou určeni až do roku 2025," uvedly internetové stránky IIHF.

Zrušením MS odpadl také plánovaný ceremoniál uvedení nových členů Síně slávy IIHF. Do ní měli přibýt 24. května v Curychu Alexej Jašin, Kimmo Timonen, Ryan Smyth, Mathias Seger a Mark Streit.

Ruší se i celá řada dalších sportovních akcí, například fotbalové EURO 2020 bylo odloženo na rok 2021. Otazník je nad tokijskou olympiádou.