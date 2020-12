Fasel: Nechceme být rukojmími politických her! Naším cílem je uspořádat MS v Bělorusku

Řada evropských veřejných organizací už vyzvala IIHF, aby Bělorusku pořádání MS 2021 odebrala. Fasel měl v úterý spolu s generálním sekretářem IIHF Horstem Lichtnerem odletět do Minsku na schůzku s Lukašenkem, na níž se měli otázkou MS zabývat. Pozitivní test na covid-19 u obou zaměstnanců IIHF ale mítink odložil.

Fasel však nyní pro ruskou agenturu TASS uvedl, že politika by se do sportu neměla zatahovat. „Situaci pečlivě sledujeme. Naším cílem je uspořádat turnaj v Bělorusku, chceme to udělat pro fanoušky, kteří si to zaslouží. Neměli bychom si dovolit být pod tlakem politiky a nechceme být rukojmími politických her," míní 70letý Švýcar, který stojí v čele IIHF už více než čtvrt století.

Uvědomuje si, že hlavní prioritou je zajištění bezpečnosti účastníků turnaje a diváků. „Vedeme o tom poměrně transparentní diskusi s místními úřady. Naším cílem je jet do Běloruska. Doufám, že se situace v zemi časem uklidní a běloruské orgány najdou východisko ze současné situace," řekl Fasel.

Šéf Mezinárodní hokejové federace René Fasel nehodlá sport spojovat s politikou

Zároveň odmítl, že by do rozhodnutí o ponechání či odebrání pořadatelství MS Bělorusku měl zasahovat Mezinárodní olympijský výbor. Ten v pondělí Lukašenkovi, který je už 23 let šéfem národního olympijského výboru, zakázal účast na olympijských hrách. Stejně rozhodl i u dalších dvou běloruských funkcionářů včetně Lukašenkova syna Viktora, jenž je prvním viceprezidentem národního výboru.

Sankce se dotknou i Dmitrije Baskova, člena výkonného výboru běloruského Národního olympijského výboru a zároveň šéfa běloruského hokejového svazu. Ten je podezřelý z podílu na vraždě opozičního aktivisty.

„I mě situace okolo pana Baskova znepokojuje. Ale ohledně hostitele mistrovství světa přijme rozhodnutí IIHF. Jsem si stoprocentně jistý, že MOV nebude zasahovat do našeho rozhodnutí, a jeho prezident Thomas Bach to jasně řekl," zdůraznil Fasel.