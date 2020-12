Dva otazníky před MS v hokeji. Bude se hrát v Bělorusku a je šance na hráče z NHL?

„Situaci pečlivě sledujeme. Naším cílem je uspořádat turnaj v Bělorusku, chceme to udělat pro fanoušky, kteří si to zaslouží. Neměli bychom si dovolit být pod tlakem politiky a nechceme být rukojmími politických her," míní 70letý Švýcar, který stojí v čele IIHF už více než čtvrt století.

Svůj pohled má také česká strana, za kterou se ve čtvrtek na tiskové konferenci vyjádřil Martin Urban, generální sekretář Českého hokeje.

„Víme, že situace není jednoduchá, komunikujeme s ostatními zeměmi, ale to, co se pravděpodobně stane, na to si musíme trochu počkat, a to právo má jediný subjekt, a tím je Mezinárodní hokejová federace. Dva hlavní představitelé IIHF René Fasel a generální sekretář IIHF Horst Lichtner měli v úterý naplánovanou cestu do Běloruska, kde chtěli tyto otázky řešit, a to především z hlediska bezpečnosti všech účastníků. Cesta se ale neuskutečnila, protože oba byli pozitivní na covid-19. V pátek měla být videokonference všech účastníků příštího MS, ale ta byla zrušena. Musíme počkat, až budou oba zdraví. Pokud (IIHF) rozhodne nebo něco doporučí, budeme se podle toho chovat."

Dalším tématem, které se týká především trenérů a hráčů, je účast hokejistů NHL na světovém šampionátu. Zatím se neví, jak bude vůbec vypadat následující sezona, kolik bude mít zápasů. Mistrovství světa může hodit zámořská soutěž na vedlejší kolej, svých starostí má dost.

„Situace se nějak moc nezměnila, musíme počkat, na čem se NHL domluví, jestli bude zkrácená sezona, mluví se asi o 48 zápasech, takže hypoteticky by malá šance pro hráče z NHL byla. Zatím tomu ale opravdu velkou šanci nedáváme," je skeptický Petr Nedvěd, generální manažer reprezentace.

Podobné smýšlení má také trenér Filip Pešán, který musí mít kvůli této nejistotě v plánech více možných sestav. „Z médií a tisku mám v podstatě stejné informace, takže taky moc nevěřím, že se bude NHL zaobírat mistrovstvím světa. Myslím, že hráče z NHL neuvidíme."

I třetí hlas z české strany nedává fanouškům mnoho optimismu. „Já jsem byl minule (v listopadu) skeptický, řekl jsem to jednoduše, příliš tomu nevěřím," dodal Urban.

Mistrovství světa je naplánováno od 21. května do 6. června 2021. Pořadatelem bylo určeno Bělorusko a Lotyšsko. Hrát se má v Minsku a Rize.