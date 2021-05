V pátek v poledne ukončili přípravu na mistrovství světa hned tři čeští hokejisté. Reprezentační trenéři se ještě před odvetou se Slováky rozhodli poslat domů obránce Vojtěcha Mozíka i s útočníky Ondřejem Najmanem s Pavlem Kousalem. Asistent kouče Jaroslav Špaček pak potvrdil, že v neděli večer se k národnímu týmu připojí obránce Michal Moravčík a Jiří Smejkal, jejichž Tappara Tampere se nedostala do finále finské ligy.

Rozhodnuto už je i o sestavě pro páteční zápas proti Slovensku, při němž absolvuje debut v reprezentační brance 23letý Petr Kváča. Dá se očekávat, že ještě před půlnocí se rozhodne, kdo z přítomné čtveřice gólmanů (Hrubec, Will, Kváča, J. Růžička) odjede domů.

„Mozík a boleslavští Najman s Kousalem se už stejně nedostali do páteční sestavy a nemělo smysl, aby čekali v Praze na hotelu do večerního zúžení kádru. Proto jsme jim řekli, že končí, poděkovali za odvedenou práci na trénincích i v zápasech. Uvolnili jsme je, abychom je tady nezdržovali a budou koukat na hokej doma u televize," uvedl Špaček.

🇨🇿 V přípravě #narodnitym na #mshokej nebudou pokračovat Vojtěch Mozík, Ondřej Najman a Pavel Kousal. Kluci, díky a hodně štěstí! 💪 pic.twitter.com/gQHyIeb6t3 — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 7, 2021

Všichni hráči, kteří nezasáhli do čtvrtečního zápasu naskočí, na led dnes od 20:00. „S jedinou výjimkou, extra volno od nás ještě dostává Tomáš Zohorna, aby klidovým režimem naprosto doléčil z Německa naražený bok," vysvětluje kouč Filip Pešán. „Céčko na dresu bude mít stejně jako ve čtvrtek Michal Jordán," potvrzuje Špaček, jenž pevně věří, že český tým předvede v odvetě daleko lepší výkon než proti Slovákům ve čtvrtek.

„Nebyli jsme vůbec spokojeni s projevem mužstva, soupeře lépe bruslil, měl i navrch v osobních souboji, takže my málo hráli s pukem. Až ve třetí třetině se herní projev trochu zlepšil a jako plus vnímáme, že se nám povedlo zvítězit, i když týmu se nedařilo. Hodně jsme proto zamíchali sestavou, zdálo se nám, že některým lajnám chyběla rychlost," vysvětluje asistent Špaček.

Po zapojení dvojice legionářů z Tappary, pro které ve Finsku skončila klubová sezona ve středu, kdy prohráli souboj o třetí místo v lize s IFK Helsinky, by tak měl mít národní tým v kempu k dispozici deset obránců a patnáct útočníků. Což je ostatně počet, s nímž se počítá na soupisku pro MS, která letos nově může obsahovat až 28 jmen.

Český brankář Roman Will likviduje šanci Juraje Slafkovského ze Slovenska. Vpravo je Andrej Šustr z ČR.

Vít Šimánek, ČTK

Další škrty ale přijdou příští týden, kdy by měli dorazit po absolvování finálových sérií play off útočník Jan Kovář ze Švýcarska a obránce Lukáš Klok z Finska. Navíc by měli začít přijíždět i posily z NHL, kterých může být až osm, i když nad účastí zatím zraněného Radima Šimka ze San Jose je trochu otazník.

Předpokládaná sestava Česka pro páteční zápas se Slovenskem: Kváča - Šulák, Ščotka, Galvas, Jordán, Sklenička, Mašín, Šustr - Tomášek, R. Hanzl, Blümel - Lenc, M. Špaček, M. Stránský - Sekáč, Š. Stránský, Radil - Flek, A. Musil, H. Zohorna - Červený.