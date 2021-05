Zahozená šance se trestá! Bez milosti a okamžitě. Trenér hokejové reprezentace Filip Pešán sice mohl být spokojený s tím, že jeho svěřenci frčí přípravou na světový šampionát na vítězné vlně, jednu kaňku však po výhře 2:1 nad Slováky našel. Mrzelo ho zaváhání při dlouhé soupeřově hře bez brankáře. Ve slibné pozici selhal útočník Radan Lenc a od kouče to okamžitě schytal. V kabině reprezentanta čekal trest.

Šestý zápas a šesté vítězství. To je parádní bilance. Kouče národního týmu přesto mrzelo, že do sítě Slovenska v pátek nepadl ještě jeden gól. Sice uznal, že brankář Konrád předvedl excelentní výkon, jenže i tak měl v jeho představách gólman chytající extraligu za Olomouc lovit puk ze sítě vícekrát. „Narazili jsme na výborného brankáře," přiznal Pešán nejprve.

Pak ale přesně pojmenoval situaci, která ho mrzela. Šlo o závěr zápasu, kdy byla slovenská klec prázdná a soupeř, v touze po vyrovnání, nasadil hru se šesti útočícími hráči. „Sice jsme dostali puk až do útočného pásma, ale tam ho Lenc nesmyslně neposlal do prázdné branky. Nejen že nevystřelil, ale ani ho nezahrál do bezpečí," kroutil hlavou Pešán.

„Byl z toho brejk a nepříjemné poslední vteřiny," líčil kouč a prozradil, že viníka hned trestal. „Lenc musel okamžitě v kabině za takovou chybu klikovat," naznačil s tím, že vše bere jako drobnou kaňku na jinak solidním výkonu celého útoku tvořeného finalisty extraligy. I jemu ale došlo, že podobné zahozené příležitosti by mohly v budoucnu přijít draho a stát celek třeba i vítězství, což by na mistrovství světa pořádně bolelo.