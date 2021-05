Trefil se už ve Vídni proti Rakušanům, v pražské O2 areně Šustr pálil při signalizovaném vyloučení z levého kruhu. „Měli jsme čas si to v útočném pásmu postavit. Šuli mi to tam dával do jedničky dvakrát. Poprvé jsem minul poměrně těsně a napodruhé to vyšlo. Jsem rád, že jsem se nebál vystřelit a že to tam spadlo," líčil třicetiletý hráč.

Před startem přípravy na šampionát v Rize dal Šustr jediný gól před pěti lety na Světovém poháru. Na klubové úrovni přitom v soutěžním utkání neskóroval poslední tři sezony v Anaheimu v NHL, San Diegu v AHL ani v Kunlunu v KHL. „Góly nejsou mým primárním úkolem. Myslím si, že teď v nároďáku hrajeme dobrý systém. Je super, že se o to hráč může opřít a dovolit si pak i něco navíc. Já se snažím být aktivní a dostávat se do takových pozic. Jsem rád, že kluci nejsou lakomí a umí připravit šance druhým," prohlásil Šustr.

Cítil, že páteční výhra 2:1 se zrodila z lepšího výkonu než vítězství 2:0 o den dřív. „Byli jsme aktivnější a myslím, že jsme hráli víc ukázněně vzadu. V předchozím zápase jsme trošku plašili a všichni jsme chtěli strašně moc, propadali jsme a přehrávali momenty v naší zóně. V pátek jsme hráli víc pospolu a dokázali si puky posouvat tak, jak bychom chtěli. Dokázali jsme se do odvety zlepšit, což je pozitivní, ale máme ještě hodně práce před sebou," prohlásil Šustr.

V závěru domácí výběr ubránil i 62 sekund trvající oslabení tří proti pěti. „Je to pro nás jako tým důležité, že si můžeme ověřit i tyto situace v těchto přípravných zápasech a získat nějaké zkušenosti a sehranost v těchto situacích," přiznal Šustr, jenž usiluje o premiérovou účast na MS. Motivace to pro mě je, snažím se na ledě udělat všechno, abych se tam dostal a doufám, že se mi to povede," mínil obránce.