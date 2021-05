Měl jste hned jasno, že přijmete pozvánku reprezentačních trenérů?

Rovnou jsem řekl, že když o mě bude zájem, stoprocentně pojedu. Neváhal jsem ani vteřinu. Reprezentace se neodmítá, je to samozřejmost.

Ani s ohledem na to, že vás na turnaji čekají další týdny bublině, který jste si už „užil" v NHL?

Ne, vždyť jedu do Rigy kvůli hraní hokeje. Nejedu tam něco vymetat nebo koukat na památky. Bublina mi extrémně nevadí, velká škoda ale je, že do hlediště nejspíš nebudou smět fanoušci, kteří by nás hnali dopředu a vytvořili krásnou atmosféru.

📸 Dnes s námi na tréninku už také první dvě zámořské posily - Filipové Zadina a Hronek 👋🏻 #narodnitym #jakolev pic.twitter.com/6ijLAAmDR6 — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 12, 2021

Let z Detroitu do Prahy, který jste absolvoval s klubovým spoluhráčem Hronkem, byl dost strastiplný, že?

Měli jsme letět z Detroitu do Francie, jenže jednoho z cestujících postihly na palubě zdravotní problémy, takže jsme se nad oceánem museli otočit a vrátit do Halifaxu. Následně jsme letěli znovu do Paříže, jenže jediný spoj do Prahy v ten den jsme nestihli. Takže jsme po několikahodinovém čekání odletěli do Amsterdamu, odkud konečně do Prahy.

Do ní jste dorazili v pondělí večer. Už jste se srovnal s časovým posunem?

Poslední dny jsem se trochu vytrápil, ale z toho se dostanu. Potřebuju přehodit hodiny, abych spal trošku déle než čtyři pět hodin denně.

Jste spokojený, jak vám vyšla sezona v Detroitu? Ve 49 zápasech jste si připsal 19 kanadských bodů...

Myslím, že jsem udělal hodně velký pokrok dopředu. Potvrdili mi to sami trenéři, i Stevie (GM manažer Steve Yzerman) říkal, že jsem hrál dobře. Udělal jsem pokrok ve hře s pukem i bez něj. Věděl jsem, v jakých pozicích mám být, jak být víc sebevědomý a nebezpečný s pukem, jak vytvářet šance pro sebe nebo spoluhráče. Ale nejdůležitější bude, abych to potvrdil příští sezonu.

Zleva Filip Hronek, Jakub Flek a Filip Zadina.

Český hokej, Jan Beneš

Cítíte, že jste se stal komplexnějším hráčem?

Určitě. Zjistil jsem, že čím líp budu hrát v obraně, tím víc budu na puku. Jsem rád, jaký jsem udělal pokrok v obraně i útoku. Každý zápas jsem hrál dost minut, za což jsem rád.

Je cítit v Detroitu velké zklamání, že klub už popáté za sebou nedokázal postoupit do play off?

Neřekl bych, že to bylo úplně zklamání. Samozřejmě nás štve, že jsme play off neudělali už poněkolikáté za sebou, na druhou stranu jsme oproti minulé sezoně udělali ve hře pokrok. Stoupáme, děláme krůčky kupředu a na další sezony to vidíme pozitivně. Věřím, že se můžeme přiblížit týmům, které mají play off jisté skoro každou sezonu. Kvůli koronaviru a s ním spojeným karanténám to ale byla po psychické stránce hodně náročná a vyčerpávající sezona. I kvůli tomu, že jsme pořád hráli proti stejným soupeřům, jejichž taktiku už jsme znali skoro nazpaměť.

Necítí se útočníci trošku zostuzeni, když nejproduktivnějším hráčem týmu byl obránce Hronek?

Ofenzivně se nám moc nedařilo, zatímco Hroňas hrál dobře. Hraje skoro půlku zápasu a jenom dobře pro něj, že sbírá i body.

Filip Zadina.

Český hokej, Jan Beneš

Bude náročné zvykat si na širší kluziště, na němž se bude hrát v Rize?

Musím se naladit po psychické stránce, že budu muset víc zapojit nohy a plíce. Bude nutné víc bruslit a dýchat. Ani si nemyslím, že by na širším ledě bylo více času, protože všichni budou hrát na sto procent.

Vyzvídal jste od Hronka s Vránou, kteří již MS zažili, jak to na něm chodí?

Ani ne. Byl jsem už na osmnáctkách a dvacítkách, tak to třeba bude aspoň trošku podobné. Jsem rád, že reprezentaci vede pan Pešán, pod nímž jsem hrál před třemi lety na juniorském mistrovství světa v Buffalu. Pod ním se mi dařilo nadstandardně a byl bych rád, kdybych si to přenesl i do áčka. Ale to bude určitě jiný level.

Stihl jste v zámoří sledovat tažení Třince, kde působí váš otec Marek jako asistent trenéra, za extraligovým titulem?

Viděl jsem skoro každý finálový zápas. Klukům jsem fandil a prožíval to s nimi. Hráli výborně a moc jim gratuluju.

Za Oceláře jste v úvodu sezony odehrál 17 zápasů, cítíte se proto taky být mistrem?

Nějaký minipodílek na tom mám. Taťka mi říkal, že nám klukům, kteří jsme zkraje sezony za Třinec hráli, by se dokonce měla dodělávat mistrovská medaile. Tak uvidíme, bylo by to super. Třeba někdy postnu fotku s medailí.