Úřadující mistry světa Finy na úvod Českých her jasně přestříleli, to však kouč hokejové reprezentace Filip Pešán nebere jako měřítko převahy. Přesto uznal, že triumf jeho svěřenců 2:1 byl nakonec zasloužený. „Bylo to velice vyrovnané utkání, my i soupeř jsme měli spoustu okýnek v obraně. Myslím ale, že jsme přeci jen byli o něco aktivnější a o ten jeden gól možná lepší,“ mínil hlavní trenér, který už ve čtvrtek na Švédy vytasí trumfy Hronka se Zadinou z Detroitu, přestože je původně plánoval poslat do hry až v sobotní generálce na MS proti Rusům.

Proč nepřičítáte význam poměru střel 37:22 ve váš prospěch?

Protože počet střel neberu jako měřítko aktivity týmu ani jako měřítko převahy. Znám zápasy, kdy jedno z mužstev vystřelí šedesátkrát, ale to nic neznamená. Já počítám šance a těch jsme neměli zas tolik na to, kolik jsme strávili času v útočném pásmu. Rozhodně máme na čem pracovat. Samozřejmě jsme ale narazili na defenzivně výborného soupeře, takže si vítězství určitě cením.

I toho, jak mančaft našel sílu otočit nepříznivě se vyvíjející průběh duelu?

Je dobré, že se nám daří zápasy otáčet. Držíme se stanoveného plánu během celého utkání, není to tak, že by si každý na ledě dělal, co chce. Jsem rád, že jsme trpěliví v držení systému, byť v něm děláme chyby. Nakonec se nám ale opakovaně daří přetlačit výsledek na svou stranu. Musím pochválit i Romana Willa v brance, odchytal fantastický zápas.

Čeští hráči se radují z gólu. Zleva autor branky Libor Šulák, Matěj Stránský, Michael Špaček, Robin Hanzl a Radan Lenc.

Vít Šimánek, ČTK

K obratu zavelel na konci druhé třetiny Šulák vyrovnávacím gólem v přesilovce. Další tři jste ale nevyužili, neměla hra v početní převaze klapat lépe?

Jednoznačně měla, už o přestávkách jsme s Martinem Strakou hovořili o tom, že nám při přesilovkách chybí daleko víc agresivity a vůle zakončovat. Držení kotouče v přesilových hrách nic neznamená. Musím říct, že jsme na výborného brankáře Finů (Säteriho) dlouho nemohli najít nějakou cestu. Nakonec jsme ji našli alespoň jednou, ale v dalších zápasech nám přesilovky musejí pomáhat daleko více.

Na začátku týdne jste říkal, že s Filipy Hronkem a Zadinou z Detroitu počítáte až do sobotní generálky na MS proti Rusku. Neplánujete je ale nasadit už ve čtvrtek proti Švédům, když jsou v Česku od pondělí?

Plánuju.

Takže oba ve čtvrtek nastoupí?

Ano.

Můžete prozradit, kdy se k týmu připojí zbylé čtyři posily z NHL?

Libor Hájek s Filipem Chytilem ve čtvrtek, Kuba Vrána s Dominikem Kubalíkem docestují do Prahy až později v týdnu a nejspíš do turnaje nestihnou zasáhnout.

Čeští hokejisté Lukáš Radil (69) a Jiří Sekáč (92) operují před finskou brankou.

Vít Šimánek, ČTK

A co se týče posledních dvou posil; mistra Finska Lukáše Kloka a šampiona Švýcarska Jana Kováře?

Lukáš se k nám připojí v nejbližších dnech a měl by odehrát zápas v sobotu. Ale uvidíme, jsou tam drobné detaily ohledně jeho odletu, který není jednoduchý, navíc cestuje do Vítkovic. Jeho zapojení do zápasu s Rusy budeme řešit operativně až v sobotu. Honza Kovář by už měl být ve čtvrtek na tréninku, nepředpokládám ale, že by večer proti Švédům nastoupil.