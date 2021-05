Napřáhl a trefil. Libor Šulák druhou reprezentační trefou kariéry smazal proti Finům gólový deficit, když v závěru druhé třetiny překonal při přesilovce výtečného Säteriho. Byť urostlému bekovi vydatně pomohla levá tyč, od níž se puk odrazil do betonu 31letého brankáře, aby následně putoval do sítě.

„Jsem rád, jak jsme to tam sehráli, a o to víc potěší, že to spadlo do branky," usmíval se 27letý rodák z Pelhřimova, jenž ve středečním duelu jako první našel recept na svého bývalého spoluhráče z farmy Detroitu v Grand Rapids. „Znám ho, je to skvělej gólman. Musíme se příště tlačit víc do brány a trefovat zařízení od modré, aby se útočníci mohli dostat k nějaké dorážce," poznamenal Šulák po cenné výhře 2:1 a vydařeném vstupu do Českých hokejových her, který v závěrečné části zařídil tečí Matěj Stránský.

Pro český tým šlo o první ostrý test před MS a proti posledním mistrům světa z Bratislavy v něm obstál. Skandinávského soka v zápase hraném ve vysokém tempu jasně přestřílel, byl nebezpečnější a dál se veze na vítězné vlně. V přípravě na vrcholný turnaj v Rize vyhrál už posedmé v řadě. „Bylo to určitě těžké utkání jako každé jiné s Finskem. Mají dobrý pohyb a na tomhle menší kluzišti to bylo o to náročnější," připomněl vlasatý chlapík.

Bruslivý hokej mu však potíže nedělá. Naopak. Hru nahoru dolů si s přestávkami užívá ve Finsku už třetí sezonu. Vedle Lahti a KooKoo válel v uplynulém ročníku za Kärpät Oulu, kde ve 45 utkáních základní části nastřádal osm gólů, šest asistencí a navrch 10 kladných bodů v hodnocení plus/minus.

Čeští hokejisté Lukáš Radil (69) a Jiří Sekáč (92) operují před finskou brankou.

Vít Šimánek, ČTK

„Nehrálo se mi proti Finům špatně. Myslím si, že celej náš tým měl dobrej pohyb a bruslili jsme s nimi. Půlku zápasu, ne-li víc jsme je přehrávali. Jenom škoda, že jsme nedali víc branek," litoval ofenzivně laděný bek ve službách Kärpätu, jenž atmosféru světového šampionátu nasál už dvakrát.

Před čtyřmi lety startoval v Paříži, o rok později zase oslnil v Kodani a Herningu. Teď usiluje o třetí účast na MS a opět ukázal, že může být mezi zadáky po Filipu Hronkovi druhou variantou na hru v početních výhodách.

„S klukama jsem si v přesilovce sedl. S Michalem Špačkem, Lencíkem, Stráňou, Hanzim jsem hrál už v únoru na Švédských hrách a nebylo to špatný. Měli jsme dnes pár šancí, jenom to chce trefit bránu. Stráňa je velkej a silnej útočník, kterej stojí před brankou a má dorážky," dodal spokojeně Šulák.