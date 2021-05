Před sezonou přišli o řadu opor, tým se nacházel v přestavbě, navíc se jim zranil kapitán Jonathan Toews, kterého nemohli využít v jediném zápase. Proto jim většina odborníků předpovídala velké fiasko. Hokejisté Chicaga ale v NHL překvapili. Do play off sice nepostoupili, dělilo je od něj ale jen devět bodů. „Na začátku se nám nevěřilo, ale myslím, že jsme dokázali, že můžeme hrát i s mladými kluky,“ soudí český útočník a třetí nejproduktivnější hráč Jestřábů v ročníku Dominik Kubalík, který už se teď těší na start MS v Rize.

„Dá se říct, že jsme celou sezonu bojovali o play off a až poslední tři čtyři týdny to nebylo ono. Mrzí nás to, že jsme to nezvládli, ale na to, jak jsme měli mladý tým a navzdory předpovědím jsme dokázali, že umíme porážet i ty nejlepší týmy jako Carolinu a Tampu. Věřím, že pro náš mladý tým to je odrazový můstek. Celkový dojem je velice pozitivní," říká Kubalík v rozhovoru pro Sport.cz.

Pětadvacetiletý útočník zaznamenal v 56 duelech sezony 17 gólů a 21 asistencí, více bodů v týmu posbírali jen Patrick Kane a Alex DeBrincat. „Vždycky může být líp, ale i hůř. Se svými výkony jsem spokojený. Co se týká bodů, nebylo to vůbec špatné. Musel jsem začít hrát s jinými kluky než v minulé sezoně, na což si člověk musí nějak chvíli zvykat. Rychle jsem se adaptoval a celkově to nebylo vůbec špatné," hlásí plzeňský odchovanec.

Útočník Chicaga Dominik Kubalík (v bílém) v zápase s Carolinou.

James Guillory, Reuters

Koronavirem zkrácená základní část na 56 zápasů byla nejen pro něj velmi náročná. I kvůli nutné bublině, v níž se týmy musely pohybovat.

Dominik Kubalík z Chicaga během utkání NHL.

Vlastimil Vacek, Právo

„Sezona působí, že byla hrozně krátká, zároveň ale byla hrozně dlouhá, protože jsme de facto hráli ob den. Nebylo moc času na odpočinek, pořád jsme byli zavření a nemohli se moc odreagovat. Jsou to rozpačité pocity, člověk si toho moc neužil. Bylo to vyloženě jen o hokeji, ale všichni jsme byli rádi, že jsme vůbec hokej mohli hrát," míní Kubalík.

Nyní už organizuje přesun do Prahy, kde se koncem týdne připojí k reprezentaci a v Rize zažije svůj třetí světový šampionát. „Moc se těším, vždyť za nároďák jsem naposledy hrál před dvěma lety. Těším se na kluky a věřím, že konečně uděláme nějaký úspěch," přál by si Kubalík medaili, kterou český seniorský nároďní tým získal na MS naposledy v roce 2012.