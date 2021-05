Když se v Rize konalo hokejové mistrovství světa před patnácti lety, on jako kapitán dovedl český nároďák k zisku stříbra, s devíti kanadskými body byl nejproduktivnějším hráčem výběru kouče Hadamczika a byl zařazen do All-star týmu turnaje třeba spolu s hvězdnými Crosbym a Ovečkinem. Bývalý vynikající centr David Výborný by současné reprezentaci moc přál, aby se i ona vracela ze šampionátu v lotyšské metropoli s cenným kovem, čímž by po devíti letech ukončila čekání na jakoukoli placku z MS.

V jeho éře vozil nároďák medaile ze šampionátů pravidelně. A žádný z hráčů v historii samostatné České republiky jich na svém kontě nemá víc než právě David Výborný. Rodák z Jihlavy startoval celkem na dvanácti MS a ve své sbírce má hned pět zlatých (nejvíc spolu s Františkem Kaberlem), stříbro právě z Rigy a dva bronzy.

„Zpětně jsem na sebe pyšný, co jsem dokázal, v tu dobu jsem to ale nevnímal. Teď člověk vidí, jak těžké je získat i bronz. Přitom když jsme byli bronzoví my, tak jsme z něj moc nejuchali," přiznává Výborný pro Sport.cz.

„Lidi si teď zpětně uvědomují, co naše generace dokázala. My kdybychom nepřešli přes čtvrtfinále, tak by nás tady skoro zlynčovali," vyloudí dnes šestačtyřicetiletý střední útočník úsměv na tváři.

David Výborný dovedl hokejovou reprezentaci na MS 2006 v Rize coby kapitán ke stříbrným medailím.

Profimedia.cz

Přestože se pyšní hned pěti zlatými medailemi, stříbra z Rigy z roku 2006 si i dnes velmi cení. „Bodově to bylo jedno z mých nejlepších mistrovstvích. Přitom jsme neměli tak dobré mužstvo," vzpomíná na šampionát v lotyšské metropoli, kde Češi vedení koučem Hadamczikem nestačili ve finále na Švédy.

Právě stříbro z Rigy bylo pro Výborného posledním cenným kovem z MS. Od té doby získal český nároďák na MS ještě zlato v roce 2010 a bronzy v následujících dvou letech. Pak už nic...

David Výborný v době, kdy oblékal dres Mladé Boleslavi.

Vlastimil Vacek, Právo

„Ten půst už trvá fakt dlouho. Klukům bych přál, aby teď získali aspoň bronz. Když jsem viděl jejich zápasy na Českých hrách, tak hráli fakt skvěle," zmocňuje se Výborného lehký optimismus, že letos by to konečně mohlo cinknout.

Současným reprezentantům nezávidí bublinu, v níž kvůli koronavirovým opatřením budou muset po celou dobu šampionátu v Rize pobývat.

Se Spartou ziskal David Výborný československý i český titul.

hcsparta.cz

„Musí být pro kluky hodně těžké být jen v autobuse, na zimáku, v hotelu a nesmět nikam jinam. My jsme sice na mistrovstvích v určité bublině žili také, ale aspoň jsme si mohli dojít na kafe nebo si dát ve městě pivo a večeři. Prostě jsme mohli trochu vypnout," vybavuje si.