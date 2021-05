Má za sebou dosud nejpovedenější sezonu kariéry. Pětadvacetiletý hokejový obránce Lukáš Klok vyhrál s Lukko Rauma finský titul, na který klub čekal dlouhých 58 let. Nyní má ostravský rodák další důvod k radosti, trenéři národního týmu jej zařadili do nominace na mistrovství světa v Rize, které si vyzkouší vůbec poprvé.

Před pár měsíci jste říkal, že v Raumě hrajete styl hokeje, jako když v zimě přijdete na rybník, hodí se puk a hraje se pět na pět. Bylo ve Finsku o to větším šokem, že jste s tímto stylem vyhráli titul?

Soupeři nikdy nevěděli, co od nás můžou čekat. Pořád jsme drželi puk, zatímco soupeři hráli vesměs pořád bez něj, což je deprimující. Až jsem překvapený, jak nám to celou sezonu šlapalo. Náš systém nesystém prostě fungoval a pro všechny (ve Finsku) byl náš titul obrovský šok. Rauma ho získala po 58 letech a pro mě byl obrovský zážitek vidět našeho osmasedmdesátiletého kustoda, takového dědu, jak je šťastný a má upřímnou radost, že se titulu dočkal.

Byly oslavy titulu hodně bouřlivé?

Měli jsme štěstí, že jsme finále hráli proti Turku, které je od Raumy jen necelou hodinku cesty. Nejintenzivnější oslavy, kdy jsem se do toho pustil, začaly hned po posledním zápase v Turku. Člověk si dopřeje, i když ten další den je pak o to náročnější. (směje se). Následovala jízda městem s fanoušky, kterou jsem si zase užíval jiným způsobem. S lidmi z klubu jsme pak měli týmovou večeři, během které jsem koupil letenku domů. Když jsem nad ránem přišel domů, pobalil jsem všechny věci, protože nevím, jestli budu v Raumě příští sezonu zůstávat a v 10 ráno jsem jel na letiště do Helsinek.

🇫🇮 Back to normal life. Rauma Lukko's championship party. Fans filled the city, hugging, jumping on tables, bathing in the fountain, and driving flags waving downtown. Police did not arrest people. #Antilockdown

Via @jani_ketola pic.twitter.com/Fs849UqcsS — Based Finland 🇫🇮 (@Based_Finland) May 14, 2021

To zní dost hekticky...

Bylo to hektické a to spoluhráči slaví ještě teď. Ve čtvrtek si dokonce celé město vzalo volno, všechno bylo zavřené a všichni slavili. Vždyť titul se vyhrál po 58 letech, takže oslavy tomu odpovídají. Ani jsem nevěděl, že v Raumě žije tolik lidí, když se na ulicích shromáždili. Mně už teď z dalších oslav chodí jen fotky.

Nemrzí vás, že nemůžete být u toho?

Trochu ano, ale jsem strašně rád, že jsem dostal šanci reprezentovat. Věděl jsem, že musím být zodpovědný, abych si udržel formu pro národní tým.

Při oslavách dokonce jednomu z vašich spoluhráčů spadl pohár na zem, že?

Nečekal jsem, že je ten pohár tak těžký. Navíc se strašně špatně drží, ne jako v Česku, kdy ho chytíte z obou stran a hezky zvednete. Ve Finsku má pohár těžký spodní čtverec i horní mísu a převažuje se. V jednu chvíli už se pohár ocitl na zemi a kustodi měli co dělat, aby ho na další den na jízdu městem spravili.

S balením všech věcí jste neměl problémy?

Balení nesnáším, navíc mi to strašně trvá. Měl jsem pořád v hlavě, jak to zvládnu, protože jsem měl 120 kilo věcí, hokejky a dvě tašky přes rameno. Byl jsem z toho v nervech a řešil jen to, abych něco nezapomněl a jak se domluvím s rodiči, aby pro mě přijeli do Vídně na letiště.

Účast na MS je pro vás splněným snem?

Tahle sezona byla nejnáročnější, co jsem zažil. Nastala spousta komplikací;, covid, v prosinci přerušení sezony kvůli němu, v play off jsem měl určité problémy. Bylo to fakt náročné. Doufal jsem, že by pozvánka do reprezentace před mistrovstvím světa mohla přijít, zároveň jsem ale věděl, že čím déle budeme v klubu hrát, tím je šance pro mě nižší. Jsem šťastný, že se mě trenéři nakonec rozhodli nominovat. Uvidíme, v jaké to bude pozici, ale beru jakoukoliv.

K národnímu týmu jste se připojil až v pátek večer. Nastoupíte v sobotu proti Rusům v posledním přípravném zápase před MS?

Původní plám byl, že bych v sobotu ráno odtrénoval a odpoledne nastoupil. Trenéři se semnou bavili, jak se po posledních náročných dnech cítím. Říkal jsem, že jestli bojuju o šampionát, chtěl bych nastoupit. Ale že jinak by mi teď vyhovovalo více potrénovat, když jsem byl několik dní bez ledu a moc jsem toho nenaspal. Trenéři mi vyhověli a děkuju jim za možnost volby.