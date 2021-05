Do startu mistrovství světa zbývá necelý týden, máme za sebou České hry, na kterých nároďák ani jednou neprohrál a musím říct, že sestava, kterou bere trenér Filip Pešán do Rigy, vypadá na papíře velmi dobře. A i výkony na turnaji v Praze byly výborné.

Na to, jak se říká, že nemáme mladé hráče, tak České hry jasně ukázaly, že mladé kluky máme. Jenom je potřeba s nimi umět pracovat a dát je dohromady. Svědčí o tom třeba to, jak naše první lajna v čele se Špágrem (Michaelem Špačkem), Zadinou a Hronkem motala ve čtvrtek Švédy.

Sestava, kterou Filip Pešán bere do Rigy, je velice zajímavá. Jestli kluci budou dál hrát takhle agresivně a dobře bruslařsky, mohli bychom na šampionátu udělat úspěch. Šimon Hrubec si výborné výkony z Omsku převedl do nároďáku a doufejme, že mu to vydrží. Opravdu se mi naše sestava líbí a z předváděného hokeje mám velice dobrý pocit.

A to ještě v Praze nehráli Kubalík s Vránou... Trenéři nebudou mít lehké rozhodnutí, koho postavit. Mužstvo má velkou sílu a energii.

Někoho mohlo překvapit, že v nominaci chybí Hynek Zohorna, trenér Filip Pešán to vysvětloval, že v určitých lajnách potřebuje mít rychlost a mládí. Práce Filipa Pešána se mi dlouhodobě líbí už z jeho působení v Liberci, který zvednul. Ano, po letošních dvacítkách měl nešťastné výroky v médiích, to ale neznamená, že je špatný trenér. Naopak! Jeho práce, stejně jako ta Vaška Varadi v Třinci, se mi moc líbí. Jsou to mladí moderní kluci, kteří mají před sebou velkou budoucnost.

V přípravě jsme vyhráli všech devět zápasů, ale teď se začíná od nuly. Máme těžkou skupinu, začínáme hned s Ruskem, což bude obrovská a těžká prověrka. Doufám, že mužstvo naváže na dosavadní výkony a ukáže, že těch devět výher nebyla náhoda. Jestli kluci budou dál hrát takhle, nikdo nemůže říct ani slovo.

Síla týmu na papíře vypadá velmi dobře, i výkony na Českých hrách byly výborné. Ale mistrovství světa je už o něčem jiném. Potřebuješ přejít přes čtvrtfinále. Netipuju, jak v Rize dopadneme, jenom si přeju, aby mužstvo hrálo jako doposud. Věřím, že trenéři dokážou kluky namotivovat a udržet je v koncentraci.