Když v sobotu pozdě večer po příletu do dějiště MS v Rize dorazil na svůj hotelový pokoj, na nichž každý z hráčů i trenérů musejí kvůli povinné individuální karanténě trávit čas až do úterního rána a nesmějí z nich vycházet, nestačil se kouč české hokejové reprezentace Filip Pešán divit. A překvapen byl i v průběhu neděle, když se mu u dveří hlásila pokojská s jídlem...

„Nevím, jestli si hostitelé mysleli, že si přivezu několik milenek, mám ale na pokoji čtyři postele. Takže jsem hned dvě zrušil a milenky odjely," smál se v online rozhovoru s českými novináři dobře naložený Pešán, který obývá jeden z pokojů v 17. patře hotelu a naskýtá se mu tak nádherný pohled na lotyšskou metropoli, kterou má jako na dlani.

Kromě čtyř lůžek jej pak zaskočila i porce jídel. „V osm hodin zaklepala pokojská se snídaní, která byla jak pro tři lidi. Takže jsem od ní v poledne plynule přešel k obědu," vypráví Pešán s tím, že kuchaři na hokejistech nešetřili ani při poledním menu...

„Bylo čtyřchodové - od polévky přes lasagne, steaky, saláty až po ovocné dezerty. Prostě mi ke dveřím přinesli pět tašek, jako kdybych dostal dárky k Vánocům. Poloprázdné tašky jsem vrátil zpátky na chodbu a večeři si asi nedám," znovu se rozesmál Pešán.

Český útočník Filip Zadina oslavuje vedoucí gól proti Rusku.

Vlastimil Vacek, Právo

„Žádné červené víno ani jahody ale v taškách nebyly," vtipkoval s odkazem na svou předchozí zmínku o čtyřech postelích nejspíš i pro milenky.

Národní tým odletěl do Rigy v sobotu večer charterem společně s ruským nároďákem po předchozím vzájemném zápase. „V O2 areně jsme si dali večeři a dvěma autobusy odjeli na letiště. Báli jsme se, že dlouho potrvá, než vzlétneme, protože Rusové s sebou měli spoustu bagáže. Ale organizačně to proběhlo slušně, kluci si na palubě dali nějaké pivo, ale se vší slušností. Velmi rychle jsme dosedli v Rize," prozrazuje Pešán.

Společný let s Rusy, které chvíli předtím na závěr Českých her porazili 4:0, proběhl bez problémů. „Seděl jsem vedle (trenéra) Valerije Bragina a (generálního manažera) Romana Rotenberga, Chvilku jsme se bavili o hokeji a jaké nás v Rize čekají podmínky. Že hala vypadá spíš jako dubajské nákupní centrum. Trošku jsme se zasmáli a pak už jsme se každý zahleděli do svých věcí," uvedl šéf české střídačky.

Po příjezdu na hotel hráči s realizačním týmem delší čas čekali na hotelu na osobní věci a kufry, a pak už každý zamířil do svého pokoje, který kvůli individuální karanténě spojené s koronavirovými opatřeními můžou opustit až v úterý, kdy je naplánován první trénink v Rize.

V neděli a pondělí se tak hráči můžou na pokojích věnovat jen kondiční přípravě, plán jim připravil kondiční trenér nároďáku Dominik Kodras. „Stará se o nás jako o vlastní děti, i já dostal plán na dva dny. Hráči se chtějí na pokoji připravovat, protože vědí, že po dvou dnech ležení na gauči nebudou v ideální formě," míní Pešán.

„Já dávám s videokoučem dohromady materiály, které rozešleme speciálně hráčům z NHL, aby si mohli malinko nastudovat naše systémové věci. Nechci je ale zahlcovat informacemi. Chci, aby si trochu dva dny odpočinuli. Zaslouží si to," řekl trenér, který i během dvoudenní individuální karantény řeší řadu pracovních věcí, takže moc volného času mít nebude.