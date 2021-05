Ještě krátce před polednem po tréninku v Rize přitom Pešán v rozhovoru s novináři nechtěl prozradit, která jména má v plánu na soupisku zařadit, přestože je musel direktoriátu turnaje nahlásit ještě ve čtvrtek, den před úvodním zápasu proti Rusku.

„Plán máme, ale hrajeme až v pátek odpoledne a do té doby se může stát cokoli ohledně zdravotního stavu hráčů. Tak uvidíme, jestli ten aktuální plán splníme, nebo ho budeme muset změnit," odvětil Pešán na dotaz, jaký počet hráčů napíše na soupisku.

Soupiska hokejistů ČR na mistrovství světa v Rize: Brankáři: 30 Šimon Hrubec 30.6.1991 186 cm/83 kg Omsk/KHL 31 Roman Will 22.5.1992 185/88 Čeljabinsk/KHL Obránci: 3 Libor Hájek 4.2.1998 186/84 NY Rangers/NHL 6 David Musil 9.4.1993 192/92 Třinec 9 David Sklenička 8.9.1996 180/82 Jokerit Helsinky/KHL 17 Filip Hronek 2.11.1997 182/75 Detroit/NHL 31 Lukáš Klok 7.6.1995 185/85 Lukko Rauma/Fin. 60 Michal Moravčík 7.12.1994 194/96 Tappara Tampere/Fin. 74 Ondřej Vitásek 4.9.1990 190/92 Liberec 88 Libor Šulák 4.3.1994 189/86 Kärpät Oulu/Fin. Útočníci: 11 Filip Zadina 27.11.1999 184/86 Detroit/NHL 13 Jakub Vrána 28.2.1996 183/80 Detroit/NHL 14 Adam Musil 26.3.1997 191/92 Liberec 18 Dominik Kubalík 21.8.1995 187/86 Chicago/NHL 19 Jakub Flek 24.12.1992 172/74 Karlovy Vary 25 Radan Lenc 30.7.1991 180/79 Liberec 43 Jan Kovář 20.3.1990 181/98 Zug/Švýc. 44 Matěj Stránský 11.7.1993 191/93 Třinec 52 Michael Špaček 9.4.1997 180/85 Třinec 67 Jiří Smejkal 5.11.1996 189/83 Tappara Tampere/Fin. 69 Lukáš Radil 5.8.1990 191/91 Spartak Moskva/KHL 72 Filip Chytil 5.9.1999 184/81 NY Rangers/NHL 78 Robin Hanzl 10.1.1989 184/78 Spartak Moskva/KHL 79 Tomáš Zohorna 3.1.1988 185/95 Pardubice 92 Jiří Sekáč 10.6.1992 187/84 Omsk/KHL

Protože národní čekají na úvod šampionátu dva zápasy ve dvou dnech, dá se předpokládat, že páteční sestava na Rusy se může od té sobotní na Švýcary lehce lišit. I proto nejspíš Pešán zapsal hned na úvod pětadvacítku hokejistů, což je relativně vysoký počet.

Z pětadvaceti zapsaných hráčů je jich hned deset, kteří mohou zažít premiéru na světovém šampionátu – brankář Will, obránci Hájek, Klok a útočníci Lenc, A. Musil, M. Špaček, M. Stránský, Flek, Smejkal a Zadina.

Na soupisce tak zbývají ještě tři volná místa. Není pravděpodobné, že by některé z nich zaplnily posily z NHL, které se svými týmy vypadnou v 1. kole play off zámořské soutěže. Byť trenéři ještě zvažují, jak by postupovali v případě obránce Gudase, pokud by jeho Florida rychle vypadla s Tampou Bay.