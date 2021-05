Přestože jeho tým dělilo při vstupu do MS v Rize pouhých devatenáct vteřin od zisku alespoň jednoho bodu, moc pochvalných slov ke svým hráčům trenér Filip Pešán po prohře 3:4 se sbornou neměl. „Za průběh zápasu jsme si body nezasloužili. Rusové zaslouženě vyhráli,“ nehledal výmluvy 43letý kouč po svém trenérském debutu na jednom z velkých turnajů na seniorské úrovni.

Čím si vysvětlujete dost nervózní výkon plný chyb? Dolehla na tým při vstupu do MS tíha okamžiku?

Jednoznačně. Nedrželi jsme se plánu, utíkaly nám kotouče. Začátek zápasu byl relativně slušný, ale od prvního inkasovaného gólu byla na hráčích hrozně vidět nervozita. Přestože jsme v zápase nebyli lepším týmem, stejně jsme do poslední chvíle mohli pomýšlet minimálně na bod, možná na dva. Za průběh zápasu jsme si ale body nezasloužili.

Mrzí vás prohra i z osobního hlediska, že jste nezažil vítěznou premiéru na MS?

To je téměř zbytečné otázka. To víte, že mě to mrzí. Radši bych vyhrál, než prohrál.

V přípravě jste vyhráli všech devět zápasů, v rozhodující chvíli ale přišla porážka. Může mužstvo neúspěšný vstup do turnaje v jeho dalším průběhu ovlivnit?

Jednoznačně to může ovlivnit naši náladu. Je ale lepší hned zpočátku turnaje trošku vystřízlivět, než mít pocit, že nám přinesou medaile přímo na hotel už před turnajem. Absolutně netvrdím, že je dobře, že jsme prohráli, chraň bůh! Spíš mě mrzí náš herní projev, který nebyl ideální. V sobotu máme další šanci a ten, kdo bude odolný celý turnaj, tak může pomýšlet na dobré umístění a medaile. Naopak ten, kdo se složí po prvním zápase, nemá na turnaji co dělat.

Dokázal byste najít rozhodující moment utkání?

Za mě jím byla hned první přesilovka soupeře, kdy jsme po slušném začátku udělali chybu při pokrytí brejku soupeře a vteřinu po konci oslabení jsme dostali branku, která velmi nahlodala naše sebevědomí. Tým, který není mentálně silný potom nemůže pomýšlet na vítězství. Přesto jsme třikrát dotáhli náskok Rusů, ale nebyli jsme lepším týmem. Rusové zaslouženě vyhráli.

I kvůli tomu, že obrana kupila při rozehrávce nezvykle vysoký počet chyb?

Máte pravdu. Udělali jsme strašně moc chyb v jasném držení kotouče. Přičítám to velké nervozitě. Tři ze čtyř branek jsme soupeři odevzdali puk a okamžitě inkasovali. Rozehrávka dnes náš hokej jednoznačně brzdila.

Čeští hokejisté oslavují vyrovnávací gól proti Rusku.

Vít Šimánek, ČTK

Co jste mohl se zápasem dělat, když jste viděl, že se od začátku nevyvíjí dle představ?

Ve třetí třetině jsme měli pár střídání, kdy jsme strávili nějaký čas v pásmu soupeře. Ale vím, že je to slabá náplast. Jinak to ale byl z naší strany slabý zápas. Hodně jsem prostřídával naši čtvrtou formaci (Flek, A. Musil, Smejkal) složenou z kluků bez zkušeností, která paradoxně hrála nejméně bázlivě. Drželi se systému a hráli nebojácně, což se mi na nich líbilo. Moc dalších manévrů jsme ale jako koučové neudělali. A nevím, jestli jsme nějaký nástroj měli. Trošku jsme přeházeli útoky, snažili jsme se nasazovat Michala Špačka, to ale naší kuráži moc nepřidalo.

Najdete na zápase alespoň nějaká pozitiva?

Moc jich není. Taky jsme zklamaný z našeho přednesu, byť jsme proti jednomu z nejlepších, ne-li nejlepšímu týmu, výsledkově drželi krok do posledních vteřin. Přesto jsme Rusům neukázali, co chceme hrát. Moc pozitiv si z toho vzít nemůžu. Líbily se mi individuální výkony některých hráčů, hlavně těch ze čtvrtého útoku. A líbila se mi i ta první (J. Vrána, Jan Kovář, D. Kubalík), která vstřelila gól v přesilovce a Kuba Vrána při své typické situaci taky. Nemyslím si, že propadli. Jejich výkon bude jenom stoupat. Jinak jsem ale z našeho výkonu zklamaný.

Vrána sice gól vstřelil, rovněž se ale chybou podílel na druhém ruském gólu při české přesilovce...

S výkonem Kuby jsem velmi spokojený. Spoustu času dělal černou práci v soubojích s velkými ruskými hráči a odměnou mu byl vstřelený gól. Jeho chybu nepřičítám nervozitě, hokej je prostě hra chyb. Nezazlívám mu to, odehrál velmi slušný zápas.

Už v sobotu vás čekají Švýcaři. Máte již nyní jasno o sestavě? Jak moc se změní?

Byl jsem dopředu rozhodnutý, že chci trojici hráčů (M. Stránský, Lenc, Klok), kteří dnes nehráli, a rovněž Michala Špačka, jenž nastoupil jako třináctý útočník, hrát v sobotu v důležitých rolích. V řádném útoku se tedy zapojí Michal Špaček, Lenc i Matěj Stránský, v obraně se objeví Lukáš Klok. Jak útoky složíme, bude záležet na zdravotním stavu hráčů. Ještě tam máme pár otazníků.

A v brance znovu nastoupí Šimon Hrubec, nebo jej nahradí Roman Will?

Už máme jasno, ale nechám si tu informaci pro sebe. Šimon proti Rusům odchytal výborný zápas. Všechny střely, které prošly do brány, pro něj byly velmi těžké. Rusové mu výborně clonili, rvali se před něj, což naopak nám velmi chybělo.