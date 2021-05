Přijít v takhle důležitém zápase 19 vteřin před koncem o bod, je strašná rána. Nevím, co přesně se na ledě při střídání stalo, v televizi to moc vidět nebylo.

Nevím, jestli našim dělalo problém zvyknout si na širší led, který je v Rize, ale na takovéhle úrovni už klukům musí být jedno, jestli se hraje na úzkém, nebo širokém kluzišti. Nevím proč, ale kluci na mě působili zakřiknutým dojmem. Těžce jsme se rozjížděli. Přeci jenom je to mistrovství světa a možná na nás dolehlo očekávání po devíti výhrách v přípravě.

Chyběla nám lehkost a přímočarost v pohybu, vázla nám kombinace. Prostě ty věci, na které jsme byli zvyklí třeba z Českých her. V těchto aspektech hry byli Rusové lepší.

Velmi živá byla naše čtvrtá lajna s Flekem, Adamem Musilem a Smejkalem. Flekíno je skvělý bruslař, Áda se zase umí udržet na puku a má silné buly. Práci, od které na ledě je, si jejich řada odvedla.

Jenže moc nebyl vidět náš třetí útok (Radil, R. Hanzl, Sekáč) a doufám, že se rozjede i formace se Zadinou, Tomášem Zohornou a Chytilem.

Trenér českého týmu Filip Pešán (vpravo) udílí pokyny svým svěřencům. Vlevo je jeho asistent Martin Straka.

Vít Šimánek, ČTK

Trenéři se rozhodli nenasadit proti Rusům lajnu s Lencem, Matějem Stránským a Michalem Špačkem, který hrál jen jako třináctý útočník. Asi je chtěli šetřit na sobotní utkání se Švýcary.

Je to věc trenérů. Můj názor ale je, že tomu nerozumím. Zápas s Rusy pro nás byl hodně důležitý a zrovna tihle kluci hráli v zápasech Euro Hockey Tour skvěle. Ano, je to rozhodnutí trenérů, ale já se s ním neztotožňuju.

Už v sobotu nás čekají Švýcaři, a kdybychom prohráli i s nimi, byl by to hodně špatný začátek turnaje. Vůbec nevím, co by to s mužstvem udělalo. Musíme se teď rychle oklepat, protože ačkoliv jsme nebyli lepší, mohli jsme získat minimálně bod. Je třeba to rychle hodit za hlavu a připravit se na Švýcary, které musíme porazit, abychom se vrátili na vítěznou vlnu, na níž jsme jeli před mistrovstvím.

S národním týmem byl u zlatého hattricku na světových šampionátech v letech 1999 až 2001. Za reprezentaci odehrál bývalý vynikající útočník 135 zápasů, v nichž vstřelil 43 gólů. Zahrál si i na Světovém poháru 2004, kde Češi došli až do semifinále. Je šampionem ruské Superligy s Omskem, v domácí extralize vybojoval mistrovský titul s Plzní. Vyzkoušel si nejvyšší soutěž ve Finsku, Švédsku, Rusku i Švýcarsku, v NHL má na svém kontě 10 utkání za Los Angeles. Posledních šest let zastává post sportovního manažera v HC Škoda Plzeň, kde bude od příští sezony působit i jako asistent trenéra.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>