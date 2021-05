V historii samostatné republiky se českým hokejistům ještě nikdy nepřihodilo, že by na MS prohráli oba úvodní duely. To už teď neplatí. Svěřenci hlavního trenéra Filipa Pešána nestačili v Rize po Rusku ani na Švýcary (2:5) a v tabulce základní skupiny A jsou stále bez bodu, což se československému nároďáku stalo naposledy na šampionátu 1991. A Pešán ví, že situace je kritická. U většiny mužstva postrádá tvrdou práci a přiznává i svou vinu...

Viděl jste největší problém v nedisciplinovanosti vašeho týmu, kterou Švýcaři potrestali hned čtyřmi přesilovkovými trefami?

Sedm dvouminutových trestů, většina z nich naprosto nesmyslných a nic neřešících... Z toho čtyři inkasované branky... Myslím, že k tomu není co dodat.

Od třetí třetiny jste překopal složení útoků, ani to ale nepomohlo...

Nepomohlo, kluci už v té době byli možná až přemotivovaní. Viděl jsem na nich, že chtějí, jenže zápas už šel pro nás z kopce. Čím víc se kluci snažili, tím hůř reagovali v situacích, kdy potom zbytečně faulovali.

Potřebným impulsem nakonec nebylo ani nahrazení Hrubce Willem od závěrečné periody. Co vám nyní ze situace kolem gólmanů vychází?

Je moc brzo po utkání. Za dvě utkání jsme dostali devět branek, což není dobrá vizitka. Nejen brankářů, ale celé naší defenzivy. Bude to teď předmětem debaty mezi námi trenéry.

Budete si muset s hráči sednout a důrazně promluvit? Protože pondělní zápas s Běloruskem nyní bude s ohledem na postup do play off mnohem víc důležitý, než by se ještě před dvěma dny čekalo?

Oba zápasy (s Ruskem a Švýcarskem) pro nás byly velmi důležité. Ale teď už se samozřejmě není za co schovávat. Hráli jsme první dva zápasy s velmi dobrými soupeři, měli jsme je zlobit daleko víc, měli jsme získat nějaké body. To se bohužel nestalo a teď už je na nás, jestli s tím bojem ve skupině ještě něco uděláme. Stále máme dost zápasů na to, abychom se stabilizovali a zabojovali.

Co se dá do pondělního večerního zápasu s Běloruskem udělat s mužstvem po psychické a mentální stránce, aby nebylo tak frustrované, aby bylo ukázněnější a působilo stabilizovaně, jak říkáte?

Minimálně se dá opřít o kluky ze čtvrté formace, kteří proti Rusku i Švýcarsku byli naší suverénně nejlepší útočnou formací. Smejkal, A. Musil, Flek i mladý Matěj Blümel hráli výborný zápas. Zkusili jsme si nějakou sestavu, zkusili jsme spojit kluky z NHL do dvojic či trojic, bohužel mi v každé pětce chybí tvrdá práce. Kluky, které jsem teď jmenoval, využijeme k tomu, abychom přidali dělníky do každé lajny. Zkusíme vytvořit nové útoky. Bohužel se nám zatím nepovedlo bojovat v místech, kde to bolí. Náš druhý gól proti Švýcarům ukázal, že tihle kluci do brány jdou a není náhoda, že jak Kuba Flek proti Rusům, tak teď Jirka Smejkal vstřelili branky.

Tvrdíte, že vám ve většině formací chybí tvrdá práce. Není i vaše vina, že ji hráči na ledě neodvádí?

Je to jednoznačně i moje vina. Je to v současné chvíli i vina mojí nominace. Zatím ale máme za sebou dvě utkání s velice těžkými soupeři a já pořád věřím... (nedořekne) Možná jsme si vyzkoušeli hrát kombinační jednoduchý hokej, který nebolí. A je vidět, že tohle není ta cesta! Musíme se vrátit do práce a navléct si montérky. Doufám, že to tak bude už v dalším zápase. Uzpůsobíme tomu sestavu.

Po prohře s Rusy jste říkal, že proti Švýcarům určitě budete lepší. Není pro vás až nemilé překvapení, že jste lepší nebyli?

Byli jsme lepší než proti Rusku. Měli jsme víc pohybu a žili jsme zápasem víc. Nebyli jsme tak zalezlí jako v pátek. Přesto to ale na soupeře nestačilo, je to málo. Tým má rozhodně na víc, proto jsem ani po utkání k nikomu v týmu nemluvil. Ty věci už byly řečené několikrát. Teď už je na tom týmu, aby se probral. My tomu pomůžeme změnou v sestavě a klidnou debatou. Myslím si ale, že tým už si sám musí nalít čistého vína a do dalšího zápasu vstoupit daleko lépe.

